保护个人信息既要市场监管又需法律约束

近日，国家网信办在其官网发布了105款App违法违规收集使用个人信息情况的通报，其中许多人们在日常生活中熟知和使用的App都因非法获取、超范围收集、过度索权等侵害个人信息的原因，出现在这份名单上。

这并非国家有关部门首次通报App违法违规收集使用个人信息。5月1日和10日，国家网信办就分别通报过存在同样问题的不同类别的33款和84款App。长期以来，专项治理App违法违规收集使用个人信息，一直是多部门日常工作的重点之一。

大数据时代，个人信息是重要的信息资产。任何拥有信息资产的市场主体，即便其不将这些数据运用于软件开发运营，仅通过授权使用或变卖信息，依然可以从中获利。可以说，在信息时代，丰富而具体的信息样本，是宝贵的资本和资源。

大数据科技提升了经济社会发展速度与品质，但其中一些应用也给人们带来了困扰。人们在享受大数据所带来的科技红利的同时，也常常希望大数据技术实现“数据向善”。实际上，数据本身并无所谓善恶，数据技术产品的善恶，纯粹是数据产品开发者的价值观和道德观的“产品化”。数字经济发展离不开个人信息的合理合法运用，“数据向善”正是合理合法运用个人信息的结果。事实证明，“数据向善”并不会自动实现，需要法律法规的约束以及有关部门的有效监管。

此次官方通报仅是App违法违规收集使用个人信息的问题，但这些收集的个人信息该如何处理，却并没有出现在官方通报中。当下人们普遍会接到跨境诈骗电话，收到社交工具精准广告推送等，都是由于那些已经被收集入库的个人信息被利用。这些海量数据能否如App所属的市场主体所言，将加密保管、绝不外泄、严格用途，人们通常无法查证。对此，除了要继续加强对App的市场监管外，还要在法律法规上加强协调，把民法典等涉及公民个人信息权益的法律体系系统化，防止部分App钻空子。

大数据时代，作为个体的公民想要保护好个人信息存在一定的技术困难。这个困难体现在App使用者与App开发者在技术以及其他市场资源上的不对称。这也意味着，保护个人信息最有效的方式方法，仍是市场监管部门的履职尽责，而尚在制订中的个人信息保护法草案也应尽快落地实施。（陈城）