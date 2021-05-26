夏天也会冻死人，“失温”您应该了解

最近，一场体育赛事的噩耗引起了全国人民的关注：甘肃越野马拉松事故导致21人死亡！一场体育赛事造成这么多人员的伤亡，大家反应都为：怎么可能？！可这场悲剧就是发生了。而这起悲剧的关键，有个很多人都没有听说过的词：失温。

1 什么是失温？如何预防和应对？

失温对于我们普通人来讲，这个词语非常陌生，但随着越来越多的人对户外运动感兴趣，各种各样的意外情况也频频发生，其中失温又被称为户外运动的“头号杀手”。所以到底什么是失温？是怎么发生的？为什么马拉松跑步这么热的运动，参赛者还会失温？

1.想要了解失温，就要先了解体温调节

人体的核心温度是固定在37～37.5℃，除了生病发高烧或者发低烧会有所波动，其他时候体温都是非常稳定的。人体表面温度有时候可以波动，但核心温度一定是稳定的。而这一切都是因为我们大脑中有精密的“体温调节器”来精密调节我们的体温。

2.那为什么会出现失温呢？

当产热速率低于散热速率，体内热量越来越少、不足以保持体温，就会出现“失温”现象。人体处在冷环境（甚至不需要很寒冷）中，缺乏衣物和住所保护，维持不了核心温度，失温就有可能发生。例如这次事件，在高海拔赛段20公里至31公里处，出现了冰雹、冻雨、大风灾害性天气，气温骤降，突发的恶劣天气加上跑步出汗，衣物湿透了，身体皮肤直接接触到冷风冷水，造成热量对流和传导散热，体内大量热量损失，身体核心温度难以保持在标准范围。通常来说，外界温度越低，风力越大，环境湿度越高，越容易失温。失温严重时，3小时内就可能出现死亡，致死率很高。而这次有21人遇难！非常痛心！

3.失温分为几个阶段？

及时发现和识别失温，快速采取措施非常重要。当失温达到一定程度时，人会变得行动迟缓，如果忽略掉身体报警信号，误认为只是“有点疲惫”，觉得再坚持一下就没事了，就有可能酿成悲剧。失温并不是一开始就非常严重的，人体会顽强地通过代偿机制与这种低体温对抗。所以当暴露于低温环境后，会由轻到重逐渐失温。让我们一起先来认识一下失温的几个阶段。

①精神状态完全正常，感到“有点儿冷”。核心温度在 35℃ 以上，此时身体表层皮肤周围血管收缩，减少热量从表层皮肤散失；身体开始产生产热激素；内脏开始增加产热；身体开始有寒颤反应。通俗点来讲就是“瑟瑟发抖”。这一期间立刻采取恢复体温措施，人体不会有太大损伤。

②判断力下降，说话不清楚、动作不协调。核心温度在32℃ - 35℃ ，此时身体处于轻度失温状态，开始算作医学上定义的低体温症。身体为抵抗低温的产热还在进行，但已不足以维持正常机体功能了，此时身体会产生心跳加速、呼吸频率加快等反应；还会出现反常的尿多。此时已经很难靠自己脱困了，急需外界帮助。

③意识慢慢丧失，各种反射变得迟钝。核心温度在28℃～32℃，肌肉战栗产热也不再进行，从心跳快变成了心律不齐，此时处于中度失温状态。身体可能会出现冷到反常脱衣服情况，这是身体“实在是撑不下去”的信号，需要立刻采取救援，否则将变为重度失温。

④没有意识，没有寒战，低血压，心跳减慢直到慢慢停止。核心温度低于28℃ ，也就是我们所说的，难以拯救的重度失温了。

4.如何处理失温？

感到“有点儿冷”时，首先要保持体力，停止活动或紧急扎营，尽快脱离低温恶劣环境；然后立刻采取保暖措施：盖被子、加厚衣服；如果因剧烈运动或下雨导致身上衣物被浸湿，需尽快把湿的身体擦干，换上干衣服，用睡袋或厚衣物将全身包裹；注意不要直接接触冰冷的地面，可以隔一层睡垫等。

当身体出现核心温度在35℃以下时，则需采取核心温度加温措施，可用热水袋、发热贴对患者脖子、腋窝、腹股沟等核心区进行加温；同时尽快给身体补充流质热食，例如浓糖水、热巧克力等，让失温患者获得产热需要的能量。注意，此时一定不能靠饮酒升高体温，可能会导致失温加剧等情况。

2 这类越野赛如何防止意外发生？

此次悲剧发生后，各地新闻也密切报道，还原了当天比赛的各种细节。比赛地点为高海拔地区，地况复杂，出现极端天气是存在一定概率的。比赛当天开赛没多久便出现刮大风、下大雨、下冰雹等极端天气，而参赛者普遍穿得少；大部分参赛者考虑因为在运动，身体还热着，没想过会出现失温这一情况。而当身体出现视线、意识模糊时，才意识到危险，结果却在几分钟之内使不上力气了，导致了这一悲剧的发生。

极端天气会让每一个环节的困难成倍放大，而这场悲剧发生的最大原因是：存在侥幸心理！有句俗话：淹死的都是会水的。所以我们在运动前和运动中都要对自己、对外界环境有清楚的认识，不要为了赢得比赛而失去生命！

①我们需要在运动前做足准备

提前了解当地天气状况，选择适合当天的衣物。提前下载离线地图，避免因迷路消耗过多的体力。提前熟悉环境，了解补给点的设置和呼叫救援方式，发现主办方的补给站设置不合理时可以自行提前做好预案。

越野赛、登山等户外运动对衣物穿着的建议为，由内到外为：排汗内衣、保暖中层、防水外套，戴帽子（避免头部散发大量体热）；备用干衣物，用防水袋装好，身上衣物湿掉时及时更换。随身携带糖、巧克力，及时补充能量，但绝对不能喝酒。携带并会使用求救设备。携带安全的取暖、防暑物品。提前学习野外求生技能。参加户外越野运动的人群应该对失温、中暑等情况有所警惕，在追求超越极限的同时保证自身安全。

②知道遇到失温时如何应对

发现自己有轻度失温状态时，立刻停止运动，有条件就地生火；头部颈部等更容易散失热量的部位，重点注意保暖；进食足够的高热量食物。

遭遇天气突然变化时应量力而行，客观评估自身身体状态，不要硬撑，及时撤离。寒颤、发冷是失温的早期危险信号，此时应立刻采取措施升高体温。此时不尽快复温，体温会进一步下降，行动能力也下降，这个时候特别容易跌倒，造成外伤，出现大出血等情况。再强调一遍：此时喝酒不能取暖！

③当你觉得风险很大时，一定要放弃！

这次比赛并不是普通的马拉松，是一场越野赛！越野赛属于极限运动的一种，也就意味着会面临各种各样的情况，例如：失温、热射病、迷路、坠崖、脱水、崴脚、抽筋、遇到凶猛的野生动物、心血管方面的问题（猝死）、低血糖、被落石击中等等。赛前需要充分了解当地的地理环境，做足比赛时的预案。进行户外徒步越野跑等活动时，常常容易忽略身体给出的报警信号，只是考虑“再坚持一下”，这样是非常危险的。全世界第一个完成“七大洲极限马拉松大满贯”的极限跑者陈盆滨都有退赛经历，退赛并不能说明“你不行”，只有把命保住了，才有更多的时间去创造奇迹。所以当你在任何时候觉得风险很大时，就一定要放弃！