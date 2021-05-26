辽宁营口疫情社区传播链基本阻断

23日，医生在营口市中西医结合医院内熬制中医药汤剂和代茶饮，助力疫情防控工作 供图/新华社

国务院联防联控机制工作组25日表示，营口已连续4天无新增感染者，已确诊病例与无症状感染者状态良好、整体平稳。工作组专家表示，营口疫情的社区传播链已经基本阻断。

昨日，广东深圳市卫健委负责人表示，深圳市疾控中心对无症状感染者进行基因组序列测定，结果显示，前五例个案均属于在英国出现的变异毒株，初步判定深圳的本起疫情为境外输入关联疫情。

鲅鱼圈区52万人完成

第三轮全员核酸检测

目前，营口市鲅鱼圈区52万人完成第三轮全员核酸检测，结果均为阴性。工作组专家表示，营口疫情的社区传播链已经基本阻断。

据营口市委宣传部介绍，5月24日，营口市鲅鱼圈区2名新冠肺炎确诊患者自辽宁省新冠肺炎集中救治大连中心治愈出院。出院后，他们将继续在大连市公共卫生临床中心进行康复治疗及医学观察。

截至24日，辽宁本轮疫情在救治中心的阳性感染者尚有19名，其中辽宁省新冠肺炎集中救治沈阳中心5名（含无症状感染者1名）、大连中心14名（含无症状感染者6名），病情均平稳趋好。

深圳5名无症状感染者

同属英国出现的变异毒株

5月25日，深圳市卫健委负责人在深圳举行的疫情新闻发布会上表示，5月23日以来，深圳新发现三例无症状感染者，目前深圳累计报告无症状感染者7例。新增的三名无症状感染者均与5月17日盐田港区国际货轮作业有关，其中两人直接参与国际邮轮作业，另一人的丈夫在盐田港区工作，流调显示跟盐田港区作业人员有关。

深圳市疾控中心对无症状感染者进行基因组序列测定，结果显示，前五例个案相同区段的新冠病毒序列高度同源，同源性为99.99%，均属于在英国出现的变异毒株，可以认定上述五人属于同一感染来源或同一传播链。另两例个案的基因测序正在进行之中，综合上述情况，初步判定本起疫情为境外输入关联疫情。

广东茂名新增一无症状感染者

曾为确诊患者餐桌送餐

广东茂名市政府新闻办25日通报称，25日，茂名市在对广州新冠肺炎确诊病例密切接触者追踪管理筛查中，发现新增1例新冠肺炎无症状感染者。

据介绍，该无症状感染者为47岁的姚某，家住在电白区那霍镇马路旧屋村，为广州市荔湾区“又一间茶点轩”服务员。5月21日18时50分，广州市荔湾区发函通报茂名市，姚某曾于5月19日上午为广州新冠肺炎确诊病例郭某所在餐桌送餐，期间未佩戴口罩，判定为确诊病例郭某的密切接触者。

茂名接报后立即启动应急响应，迅速核查人员在茂轨迹，于5月22日凌晨，将姚某及经核查在茂的姚某的14名密切接触者，纳入集中隔离医学观察，并进行核酸检测，结果均为阴性；5月24日对姚某进行第二次核酸检测，核酸检测初筛阳性，25日凌晨经茂名市疾控中心复核为阳性。经专家组会诊后，判定为新冠肺炎无症状感染者。5月25日对14名密切接触者进行第二次核酸检测，结果均为阴性。

南宁发现一检测呈阳性人员

初步判断为无症状感染者

25日，广西南宁市卫健委通报称，2021年5月24日，南宁市根据广州市荔湾区疾病预防控制中心的协查函，在对协查重点人员进行排查及核酸检测中，发现核酸检测显示阳性人员1例：宁某某，男，34岁，现住南宁市西乡塘区金陵镇隆宁街63号。于2021年4月25日从卢旺达回国，入境广州市后在荔湾区隔离酒店集中隔离14天。5月10日解除隔离，5月11日乘坐D204动车至金陵镇家中。5月24日南宁市疾病预防控制中心收到协查函后，立即组织开展核酸检测工作，5月25日5时37分核酸检测结果显示阳性。

南宁市新冠肺炎疫情防控指挥部按应急预案启动应急响应，依规迅速开展处置，第一时间将宁某某转运至定点救治医院诊治，初步判断为无症状感染者。同时，及时组织开展流调工作，对宁某某居住楼栋及相关区域进行居住楼栋及相关区域进行封控，并开展精准大规模核酸检测工作。后续情况将按照有关规定及时公布。