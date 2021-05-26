蚊虫入耳怎么办？医生教你应急二招

随着天气变暖，各种蚊虫也活跃起来。许多小虫尤其是飞蛾、蚊子、蟑螂等，很容易趁人们晚上熟睡时，跑入人的耳朵里。那么小虫入耳该怎么办？广州市红十字会医院耳鼻咽喉头颈外科主治医师许燕飞为读者支招。

可先溺死虫子再取出

许燕飞提醒，如遇小虫钻入耳内不要慌张，千万不能用手去掏，以免虫子往耳朵深处钻，进一步增加痛苦，也容易使鼓膜受到伤害。正确应急处理是首先用酒精或者麻醉药物把虫子麻醉溺死，让它不再挣扎，以免进一步伤害耳道。如果没有酒精也可用油，将食用油或甘油等滴几滴到耳内，过2-3分钟后等虫子溺死之后，把头歪向患侧，小虫就可能会随着油淌出来。如果是大的虫子卡在耳道内不容易出来的，还是要尽快到医院求助取出，因为死的虫子在耳朵内时间长了同样会造成危险。取出虫子后，还要检查耳道及鼓膜有没有损伤。

手电筒照要慎用

坊间传说若有虫子入耳，可用手电筒照。这个方法有用吗？许燕飞表示，不同虫子不同方法。若是喜光的小飞虫如飞蛾、蚊子等进入耳道，可以到暗处用手电筒照着有虫子的耳道，虫子见光后就可能飞出来。但如果是蟑螂等怕光的虫子，则可能会适得其反。因此若不能确定入耳虫子的类别，这种方法不建议反复进行。采用耳内滴油更为稳妥。

许燕飞提醒，以上方法供紧急时采用，无论采用哪种方法，如果虫子没有出来或者无法确定是否耳道内有虫子，都要尽快到医院找医生检查处理。