香港疫苗接种计划扩至留港内地居民

本报香港5月25日电 （记者陈然）香港特区政府25日公布，基于公共卫生考虑，扩大新冠疫苗接种计划至涵盖持往来港澳通行证（惯称“双程证”）的内地居民，接种费用全免。

特区政府发言人表示，现时约有4万名持有双程证的内地居民获准以访客身份留港，绝大部分是持探亲签注来港探亲。由于疫情和检疫措施，他们可能因特殊原因或困难而需要继续留港，且一般与合资格接种疫苗的香港居民同住。

发言人强调，这些双程证持有人会在社区逗留一段时间，从保障公共卫生角度而言，为他们接种疫苗可保护他们免受感染，同时有助防止病毒在社区传播，从而提升香港的整体抗疫能力。

凡持有双程证获准以访客身份留港，并且无须延期也可在逗留期限届满前完成接种两剂新冠疫苗的人士，可由本月28日起，带同双程证及由入境事务处签发的入境标签或延期逗留标签，于办公时间前往任何一间邮政局，由职员协助预约在逗留期限内到社区疫苗接种中心接种疫苗。