培育壮大新型消费（市场漫步）

要多措并举推动新型消费发展，及时健全标准体系，以高标准建设带动高质量发展，更好满足人民日益增长的美好生活需要

“十四五”规划纲要提出“迎接数字时代，激活数据要素潜能，推进网络强国建设，加快建设数字经济、数字社会、数字政府，以数字化转型整体驱动生产方式、生活方式和治理方式变革。”

近年来，我国数字经济蓬勃发展，推动消费新业态、新模式不断涌现，对推动经济转型升级、满足人民日益增长的美好生活需要发挥了重要作用。网上购物、扫码用车……这些新型消费已经成为人们生活中不可缺少的一部分。顺应数字经济发展趋势，今年3月发改委、商务部等28个部门联合印发《加快培育新型消费实施方案》，提出培育壮大零售新业态、积极发展“互联网+医疗健康”、深入发展数字文化和旅游等24项举措。这些政策红利的逐步释放，为推动新型消费发展，促进线上线下消费融合发展发挥了积极作用。

新型消费是数字经济的重要内容。与传统消费相比，新型消费的突出特点是网络化、数字化和智能化。不少市场主体依托互联网技术，加快创新创造步伐，从现有经营环节和领域中衍生出新链条和新业务，培育出定制消费、“智能+”服务消费等新型消费场景，满足了消费者品质化、个性化和中高端化的消费需求。随着5G时代到来，新型消费必将加速发展，这不仅能为百姓美好生活创造更多可能，也能大幅提升全社会运转效率。

与此同时，我们也应看到，处于成长期的新型消费还存在一些亟待补齐的短板，区域发展不平衡、行业发展不充分的矛盾还比较突出。

培育壮大新型消费，要更好发挥数字化的支撑作用。要以融合创新为导向，推进5G基站、大数据中心等数字化基础设施的建设，促进更多新场景的普及应用。针对零售等领域数字化人才供给不足的问题，加快制定中长期数字化人才培养规划，为数字化转型夯实人才基础。

培育壮大新型消费，离不开高标准引领。新型消费领域的很多新生事物发展迅速，需要相关部门及时健全标准体系，以高标准建设带动高质量发展。截至目前，围绕云计算、物联网、大数据、智慧城市、人工智能、区块链等领域，我国已批准发布520余项国家标准。未来在重点服务消费、新一代信息技术等领域要继续加强标准研制工作，推动新型消费发展行稳致远。

培育壮大新型消费，还要多措并举推动新型消费扩容提质。要引导大型商贸流通企业下沉农村，建设改造一批乡镇商贸中心；瞄准智慧超市、智慧商店、智慧餐厅等，发展流通新业态新模式；营造安全放心的消费环境，加快完善流通领域制度规范和标准，加快商务信用体系建设。

发展数字经济、壮大新型消费，对保障居民日常生活需要、有效扩大消费、培育完整内需体系和构建新发展格局具有重要意义。相信在各方合力推动下，新型消费的发展动能将进一步迸发，人民日益增长的美好生活需要将得到更好满足。

《 人民日报 》（ 2021年05月26日 19 版）