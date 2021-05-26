智能家居  智慧生活（消费视窗·打造新型数字生活①）

“十四五”规划纲要提出，推动购物消费、居家生活、旅游休闲、交通出行等各类场景数字化，打造智慧共享、和睦共治的新型数字生活。当前，以物联网、大数据、人工智能等为代表的新一代信息与通信技术的发展，给人们的生活带来巨大变化。本版推出“打造新型数字生活”系列报道，从家庭生活起居、购物消费、文化旅游、社区服务等方面体验新型数字生活，展现新型数字生活的新探索新成效。

——编 者

家居数字化，“科技味”十足

我国家庭温控设备、智能照明设备和安防监控设备等数字化产品销量快速增长

“十四五”规划纲要提出，加快数字化发展，建设数字中国。这为我国推广智能家居、打造智慧生活提供了进一步规范化、规模化发展的契机。

现在的“数字家庭”什么样？笔者跟随刚刚完成家居智能化改造的北京朝阳区居民张娜丽进行了体验——

傍晚，张娜丽结束一天的工作回到家，不用在家门口摸黑找钥匙，手指轻触智能门锁，通过指纹识别一键开锁。她推开门，房间玄关的感应灯自动点亮，随即开启“回家模式”：窗帘缓缓拉上，客厅亮起暖橙色的灯光，音响开始播放定制歌单，热水器和空调也调至合适温度。

晚饭时间，张娜丽用语音控制打开电视，出现了儿子吃饭的画面，“这是我最喜欢的一个功能，儿子在外地上学，但通过智能设备，我们一家人就又能重温从前围坐在电视机前一起吃饭聊天的温馨时刻。”

临睡前，张娜丽点击手机进入了“睡眠模式”。整间屋子的灯光逐渐熄灭，不需要工作的家电也都进入断电状态。

张娜丽说：“我在装修时，做了整屋智能家居设计。和过去的传统家居设备相比，既方便又低碳。比如家里所有房间的灯光都遵循人到灯亮、人走灯过一会自动熄灭的程序，晚上起夜也有感应灯。”

此外，智能家居非常适合家中有老人和小孩的家庭。张娜丽说：“母亲来家里小住，我可以在办公室通过摄像头看看老人在家有什么需要，不仅能跟她对话，还可以通过手机远程帮她打开家中的空调、电视机等电器，免得她觉得操作很复杂。”

中国家居质量研究院秘书长关培营认为，随着时代的进步，人们对居家生活有了更多的期待，未来智能家居具有广阔的市场，将成为我国打造全面智慧家庭、营造良好数字生态的关键撬动因素。

互联网数据中心（IDC）发布的中国智能家居设备报告显示，2020年中国家庭温控设备市场、智能照明设备市场和家庭安防监控设备市场出货量分别同比增长250.1%、71.4%和14.4%。随着生活水平的不断提高，用户对智能家居设备的消费需求还会不断增长。

瞄准新兴领域，深挖消费潜力

消费者期待智能家居设备提高兼容性、安全性、稳定性

在客厅，风雨传感器可自动开关窗，空调会自动检测人体体温，及时调整风力、风速和风向。

在卧室，房间的温度、湿度可依据用户的睡眠阶段自动调节，全屋安防自动开启，摄像头移动侦测抓拍。

在衣帽间，立体智慧试衣镜让用户不用试穿也能快速、直观地看到自己的试衣效果，确定穿哪一套，人工智能面板会提示衣物所在位置，不再为找衣服烦恼。

在厨房，冰箱门的电子菜单根据用户的饮食习惯以及现有食材搭配出健康食谱，烤箱自动识别食材并控制时间和温度实现一键烘焙，油烟机、洗碗机、厨余垃圾处理器等自动感应运转。烟雾传感器等可自动报警，并联动推窗器开窗通风。

记者走访多家品牌的智能家居体验店，发现智能家居的一些概念性产品已经走向现实。

在海尔智家北京001体验中心，相关负责人介绍，用无感化的主动智能取代生硬的被动控制是智能家居产业发展的趋势。家居生活是最能体现个性化的，企业在研发智能家居的过程中，应让其决策中枢基于对用户个人偏好和所处环境信息的全面获取和实时分析，去主动理解用户的意图，帮助用户思考并作出相应决策，为用户家庭提供定制版、智能化、场景化的服务和建议。

智能家居作为一个新兴行业，在快速发展、给消费者带来便利的同时，也存在一些行业问题有待解决。

兼容性有待突破。目前，在智能家居产业发展的过程中，套系化解决方案已经形成一种趋势，可以解决同一系统内产品的互联互通问题，体验感相对较好。但不同品牌、不同设备之间的交互还不够便捷，很难实现即插即用、无缝连接。

“我本来都考察好了哪款电视更清晰，哪款空气净化器更高效，却发现这些产品和家里安装的智能家居系统不兼容。”哈尔滨市民裴连杰正在装修，“起初是为了使用更方便才安装智能家居系统，现在反而有了不小麻烦，选购家电商品很受限。”

安全性有待加强。密码锁、指纹锁等智能门锁真的安全吗？曾有“小黑盒”秒破智能锁的视频在网络上广泛传播。业内人士介绍，“小黑盒”是利用特斯拉线圈产生的强电磁脉冲攻击智能锁芯片，造成死机并重启，有的智能锁默认重启后自动开锁。目前大部分厂家都添加了稳压模块、做了电路过载保护和系统程序重启防范，“小黑盒”基本无法解锁。

“智能家居设备，安全性是第一位的，开发者要不断提高产品质量、筑牢安全防线。”紫光物联技术人员晏鹏介绍说，高质量的智能门锁在生物识别的基础上，还辅以密码加密，这在最大程度上保障了消费者的居家安全。

稳定性有待提高。“家里网络延迟或突然断电时，部分要依靠无线网络才能运行的智能家电就会出现设备连接失灵、电网恢复正常后仍无法运行等问题。”海南三亚市民苗书晗说。

“智能家居作为一个新兴产业，如果想高质量发展，必须实现各种品牌产品之间的联通融合，突破品牌壁垒，这样才能让智能家居真正得到广泛应用。”关培营说，国内一些企业已经开始向智能家居标准化的方向进行探索，比如华为正在研发鸿蒙系统，旨在打造一个跨品类、跨厂家、跨平台的操作系统，在这个系统上可以运行不同的设备。

提升使用体验，推动行业发展

我国多数消费者对智能家居的认知还不多，整屋智能家居普及度仍不高

清晨，上海静安区居民司达一边伸着懒腰，一边对着梳妆台上的智能音箱说：“天猫精灵，早上好！”

“今天的天气晴得和主人的颜值一样出色。”智能音箱的回复让司达“扑哧”笑了。

“我要喝45度的水。”“打开除氯模式。”司达向智能音箱发出指令，音箱遥控智能恒温热水壶准备了一杯温开水。

智能音箱给司达的生活带来了不少便利，“没买智能音箱之前，早上想听歌或新闻，还要自己打开手机应用软件去挑选。现在只需要说一下指令，音箱就会自动播放我喜欢的内容。上班离家时喊一声‘关闭’，音响就关了，如果忘了还能在上班路上用手机远程控制”。

目前，电视、空调、加湿器、电动窗帘、扫地机器人等越来越多的设备可以和智能音箱相连。司达说：“我正考虑把家电逐步都换成智能设备，这样就可以按场景发出指令，比如跟智能音箱说‘我起床了’，就会自动拉开窗帘、播放天气预报和新闻、烧热水等。”

在物联网时代，智能家居的发展可以概括为4个阶段：首先是单个设备的智能，然后是多设备联动的协同智能，再后来是设备智能感知、自主操作的决策智能，最后是跨平台的数据服务打通的高度主动智能。总的来看，目前我国智能家居行业的发展距离主动智能还有不小的差距。

贝壳家居的调查数据显示，我国多数消费者对智能家居的认知还不多，其中54.2%的用户停留在不了解或仅掌握某个智能单品使用方法的层面。因此，虽然智能家居在我国的发展速度非常快，单个智能设备在房产领域的使用率也较高，但整屋智能家居普及度仍不高。

业内专家表示，现在市场上的智能家居产品技术水平和质量安全水平参差不齐，一些所谓的智能家居产品并没有实现真正意义上的智能，设备之间还不能形成一个场景的技术应用闭环，很多单一的产品在一个场景内的应用，需要用户频繁操作多个步骤和环节，看似科技感十足，其实并不便捷。

“智能家居要在技术上实现创新。目前，全面掌握智能系统研发、整屋安装与售后维修技能的技术人员还比较稀缺，应加强对专业技术人才的培养力度与广度，推动整个智能家居行业的发展。”关培营说。

《 人民日报 》（ 2021年05月26日 19 版）