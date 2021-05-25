直播预告：毛颖谈党建业务深度融合 按下高精尖优发展“加速键”

日前，人民网·人民健康推出《领航者说——人民医者致敬建党百年》系列访谈节目，邀请全国各地的公立医院相关负责人，围绕我国公立医院的发展、城市医联体建设、互联网医院建设、公立医院绩效考核、国家医学中心建设、区域医疗中心建设、研究型医院建设、公立医院党建等主题，结合实际工作，与网友进行交流。

5月26日 10:00，复旦大学附属华山医院院长毛颖将做客演播室，以“启航‘十四五’ 全力推动公立医院高质量发展”为主题进行访谈。

专家简介

毛颖，主任医师，博士生导师。复旦大学附属华山医院院长，神经外科常务副主任。教育部长江特聘教授，国家杰出青年基金获得者。中华医学会神经外科分会候任主任委员，中国医师协会神经外科分会副会长，上海市医师协会神经外科分会会长。

先后发表国内外论文超过200篇，SCI论文超过150篇。获得2017年国家科学技术进步奖二等奖（第一完成人）、2018年及2015年上海市科技进步一等奖（第一完成人）、2018年及2015年教育部高等学校科学研究优秀成果奖科技进步奖（第一完成人）。获得吴阶平医药创新奖，上海市“医学发展杰出贡献奖”，上海市首届青年科技杰出贡献奖，评为“上海市科技精英”，上海市“领军人才”，上海市“十佳医师”等。

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