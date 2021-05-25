户外运动有风险 专家帮你列出应对方法“清单”

5月22日，甘肃省白银市景泰县黄河山地马拉松百公里越野赛遭遇极端天气，21名运动员不幸遇难。如今，户外运动已成为一种时尚的运动方式，由于其多样化、个性化的特点，又能够让人在拥抱大自然的同时挑战自我，受到不少人青睐。但是，北京市红十字会紧急救援中心999急救中心急诊科副主任包文华提醒大家，户外运动具有一定的风险性，遇到后应该冷静应对。

户外运动前准备要齐全

包文华认为，首先要准备专业户外装备。在准备户外运动前期，要准备如指南针、地图、GPS等定位用品；其次要具备救生和自救技能，遇到意外时可减少伤亡程度；最后要储备个人体能，了解个人身体情况。在进行户外运动前，可提前做身体体检，及时了解身体状况，在户外一旦遇到恶劣的环境，身体里的潜在病症可能会被激发出来。

登山运动不能说走就走

包文华表示，户外运动对体能要求高，气管炎、肺心病、心脏病、冠心病、高血压等疾病患者均不适合进行高强度户外运动。尤其是患有高血压、心脏病、关节炎、骨质疏松的人群，不适合登山。慢性病患者身体较弱，一旦突然进行高强度运动，会给身体带来极大压力，不利于身体健康。

“登山作为常见的户外运动，对于爱好者的体格要求较高。专业的户外登山运动，选择路线和高度都不一样，强度需适当控制，同时把心率控制在适当范围。有些户外爱好者喜欢爬野山，这种情况建议白天登山，防止迷路。”包文华补充，“不能将登山运动作为说走就走的旅行，前期准备要周全，如备好登山杖、防虫药等。”

晒伤、中暑、摔伤怎么办？

随着夏日的到来，阳光也变得越来越毒辣。在户外骑行和参加马拉松比赛时，稍不注意就容易晒伤、中暑，轻则皮肤发红出现晒痕，重则皮肤红肿，起泡脱皮。

包文华建议，户外运动时紫外线强，需做好防晒措施，要借助防晒衣、防晒帽、防晒霜保护自己。如果皮肤因晒伤出现红肿、脱皮、疼痛等情况，可通过冷水和冰块紧急降温、擦烧伤药做局部预防；如果出现中暑，需尽快脱离高温环境，用毛巾包裹冰块，放在颈部两侧进行头部降温，在患者意识清醒的情况下可补充盐水或藿香正气水，中暑严重的话需拨打120呼叫救护车。

对于户外运动摔伤怎么办，包文华表示，如果只是淤青，可在摔伤后24小时内用冰敷，过了24小时用热敷，有利于外伤愈合。如果出现流血，则要用手按住出血区，先盖后包，过程中需力度适中。如果出现疑似骨折情况，在判断不清时，应按骨折来处理。搬动伤者前一定要确定伤肢不会发生相对移动，否则血管和神经都可能在搬动时受到伤害，对以后的痊愈造成不好的影响。

出现失温症如何应对？

包文华介绍，失温症在临床上就是指人体体温丢失太多，机体中心温度下降的现象。而一旦失温，人体会经历发冷、打寒颤、肌肉抽搐、血压下降、意识模糊、最终心跳停止。

包文华建议，如突发失温症，可通过补充高热量食品，抱团取暖等方式，减少体温过快流失，尽快远离寒冷环境，给身体做保暖。

户外运动遇到危险该如何自救？

当户外运动出现危险时，应该如何自救？包文华表示，首先要想办法向周围的人呼救，如果手机有信号，可通过拨打120等电话进行求救，如果处于人烟稀少地区，可充分利用周围环境，选择点燃烟火、照射灯光、敲打石块等方式，传递求救信号。