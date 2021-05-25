失温 户外运动的隐形杀手

新闻回放:甘肃白银百公里越野赛遇极端天气，致21名参赛人员不幸遇难的消息，牵动无数网友的心。据媒体报道，当天中午1时左右，百公里越野赛高海拔赛段20公里至31公里处受突变极端天气影响，局地出现冰雹、冻雨、大风灾害性天气，气温骤降，参赛人员出现身体不适、失温等情况，部分参赛人员失联。最终，经过搜救，21名参赛者遇难，另有8名受伤人员在医院救治。

“失温”是怎么回事？真的有这么大的杀伤力吗？没错！人如果长期暴露在户外，备受寒风冷雨侵袭保温不足的情况下会出现“低体温症”，救护不及时真的是可以要命的。今天就请120北京急救中心的专家跟大家聊聊失温的急救小知识。

两大“主谋” 导致身体失温

失温症，又称为低温症。

人的正常体温是37℃，但是如果人体长期暴露在寒冷的环境中，没有保暖措施，核心体温就会下降到35℃以下。

如果体温下跌到35℃以下，情况严重会导致死亡，且这种情况多见于老人和新生儿。120北京急救中心的专家介绍，造成人体患上低温症的原因，主要是以下两种：

暴露型 这种低温症主要发生于户外活动期间，特别是发生在天气易变的野外，还有可能是因为旅行者迷路、受伤的情况。在寒冷的环境下，没有适当保温造成热量逐渐散失，又没有食物供给，就会发生低温症。

浸泡型 这种低温症也很好理解，就是在所有的天气状况下，身体在水中浸泡时间过长，导致热量快速丧失。这种低温症发作速度非常快，因为身体在水中散热速度是空气中的25倍。

急救专家指出，如果水温降到10℃以下，且没有热保护装备，人体在30分钟后就会丧失自救能力，比如《泰坦尼克号》中的杰克。

看到这里，我们就不难理解，此次遇险的越野参赛者在遭受到冻雨和气温骤降的双重突袭下，又没有足够的御寒装备和庇护所，很快就会出现失温险情。

做好4个准备 避开户外运动的拦路虎

如何判断自己已经陷入低温威胁？遭遇低温症，人的身体会出现颤抖、说话含糊不清、举止奇怪、视力模糊、瞳孔放大，失去方向感和协调性、心肺功能衰竭，甚至死亡。

据介绍，当人体体温降到32℃的时候，身体会进入“冬眠”的重度失温状态，同时关闭手臂和腿部的血液流动，急剧降低心跳和呼吸频率。而当人体体温降到30℃的时候，身体的新陈代谢几乎停止，出现“冰人”状态，丧失意识，看似死亡。

在户外极限运动中，“失温”可以说是一只拦路猛虎。这样的运动让人体能量消耗大，特别是高海拔地区对身体的挑战就更大，容易诱发各种疾病和身体的不良反应。这时如果再遇到极端天气，就更是雪上加霜。急救专家建议，运动和户外工作前，做好充足准备：

1.在寒冷的湿润环境下，打底衣要选择排汗快干的布料，能迅速带走皮肤上的水分，外套选择防风抗寒材质。

2.保持身体健康，经常进行体育锻炼，在寒冷湿润的环境中，可选择高热量的食物。

3.野外活动前，准备好化学加热袋和温度计等物品，以防万一。

4.了解自己的身体状况，知道自己的极限，避免体力透支。

遭遇失温 记住这5步可救命

如果身边有人患上低温症，怎么进行急救？专家提示，请看以下5个步骤：

暖——向室内转移 把患者转移到温暖的室内，脱去患者身上的湿衣服，穿上干燥、厚实的衣服保暖。

热——温暖人体 温暖重要部位，可使用电热毯、暖水袋等，如果没有条件也可以直接用体温为患者取暖。

饮——补水 给患者喝一些温热的水，帮助患者提高体温，但不能喝饮料，尤其不能喝含有酒精的饮品。

干——保持干燥 在患者体温升高后，密切注意患者身体状况，一定要换掉汗湿的衣服和被子，保持身体干燥。

实施心肺复苏术 严重的低温症患者可能会出现呼吸心跳停止的情况，这时需要用心肺复苏等急救措施，并及时拨打120急救电话，等待救援。

遇到心脏骤停，黄金抢救时间是4分钟。首先，判断病人的意识，检查他的呼吸。

松解患者衣领及裤带，开始胸外心脏按压。在两乳头连线中点，用手掌跟紧贴患者的胸部，两手重叠，双臂伸直，用上身力量用力按压30次，按压频率至少每分钟100次，按压深度至少5厘米。

打开气道，给予人工呼吸。每按压心脏30次，人工呼吸2次。从心脏按压开始到送气结束，操作5个周期。做完后，判断复苏是否有效，如停止按压后颈动脉搏动继续存在，说明患者自主心搏已恢复。如果不能或不愿为患者人工呼吸，单纯按压早期同样有效。对于恢复心跳的患者，应继续监护，等待急救人员到场进一步抢救。