最近，鸡架火了：沈阳的那位大爷三天之内连续购买鸡架，这让全国的美食爱好者对鸡架充满了好奇。记者探访北京多家餐饮店发现，鸡架的销量明显增长，有的商店销量比以往上涨了一倍。

什么是鸡架呢？原来，这是一道沈阳美食，是将整只鸡的鸡肉、鸡头、鸡腿、鸡翅、鸡胸等部分去掉后的骨架。

记者探访了北京的一些熟食店发现，鸡架已经逐渐占据了每天销售额的大部分。有的快餐连锁店推出的炸鸡架，销量也非常好。前天中午11时，东城区北新桥十字路口东北角的一家鸡架店外站着三位外卖员。小店的面积不大，三位外卖员把门口堵得严严实实，店主正在操作间包装烤好的鸡架。只见他从电烤箱中取出烤成枣红色的鸡架，然后撒上孜然和辣椒粉，再用油纸包裹并递给食客。店主说：“最近销量特别多，不止是午饭和晚饭单子多，下午三点之后也是下单高峰。”

一位外卖员附和：“就这周，他们家的销量可大了。下单的人基本上都点两个鸡架以上，我一天要来这里好几次。”

同样红火的场景也出现在百子湾的一个菜市场中。老王的摊位主打凉拌鸡架，谈到最近的销售变化，老王直言：“鸡架火了，原来我的摊位一天大概是300单左右，这周一天涨到了600单，大概800多只鸡架。中午和晚上，摊位前都是外卖员在排队。我也提醒老顾客，尽量在家点外卖。”

除了熟食店，一家快餐连锁店也推出了原味和辣味两种口味的炸鸡架，有些门店的鸡架甚至出现抢购的情况。（记者 张群琛 文并摄）