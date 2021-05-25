药品集中采购既需“连横”也要“合纵”

作为带量采购的另一支“主力军”，地方集采节奏加快，多个跨地区药品采购联盟近日陆续启动。业内人士分析称，当前药品集中带量采购常态化开展路径已基本明晰，2021年药品集中带量采购将明显升级，多个超大区域性联盟、跨区域性联盟将相继试水开展带量采购，集采节奏也将进一步加快。（5月24日《经济参考报》）

当前，药品采购的区域性联盟大量涌现。比如广东省近日拟组建区域集团采购联盟，联合16省区，共同开展省级药品、耗材超声刀头带量采购工作。由黑龙江牵头的“八省二区”联盟以及京津冀“3+N”联盟、内蒙古14省联盟、陕西11省联盟等，也都纷纷出现。此外，跨区域常用药品联盟和短缺药品联盟等，则主要针对不同药品。联盟之多，让人目不暇接。

区域性联盟采购是国家集采的有力补充。国家集采要考虑政策的普适性，否则就难以在全国推广，因为药品种类不能太多，调整也缺乏灵活性。区域性联盟“船小好掉头”，可以将区域内共同关注的药品迅速纳入带量采购目录。且区域内各地往往由同一家企业配送药品，谈成的药品更便于配送。区域内同药同价，还可以避免因区域内价差过大，导致出现跨省购药等不良现象。

无论是区域性联盟，还是国家集采，都属于药品采购的“连横”方式。当前，跨区域横向“团购”已成常态，但省、市、县、乡的纵向“团购”，还存在一些短板。由于大医院和基层医疗机构的常用药品不同，带量采购药品多适用于大医院，基层医疗机构却面临适用性不足等问题。比如多数基层医疗机构不开展抗癌治疗，抗癌药虽然出现“跳水价”，但基层医疗机构的配置率极低。且由于基层医疗机构地处偏远，企业不愿意按时足额配送药品，集中带量采购若不注重“合纵”，基层缺药现象难以化解。

跨地区“连横”，药品目录和价格好协调，跨医疗机构“合纵”，由于诊疗范围不同、药品目录和用药习惯各异等，政策协调比较困难。可见，药品采购“合纵”的难度更大，需要倾注更多心力。以医联体作为采购单位、将药品配送列入“合纵”谈判的重点内容等，这些办法都值得尝试。这种议价方式，是全国集采和区域性联盟议价的有力补充，也是打通药品保障供应“最后一公里”的有力举措。因此，在全国集采和区域性联盟采购普及之后，区域内“合纵式”联盟采购，也应尽快提上议事日程。

“连横”可让不同区域的行动协调一致，“合纵”则可让医疗机构之间的行动协调一致。两种措施可以形成互补，并作为经纬两线，共同织出药品带量采购的完整网络，形成一套更加健全的体系，使这一模式的惠及范围既能横向到边，又能纵向到底，为药价持续走低、药品质量持续提升，营造更佳的市场环境。