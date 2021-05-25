智慧医疗，让看病更便捷（数字改变生活①）

江苏省南通市首家互联网医院——南通市第六人民医院医生为患者进行远程问诊。

新华社发

长城汽车重庆永川生产基地工作人员在“智慧健康小屋”内体验智慧医疗服务。

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近年来，随着5G、云计算、物联网、人工智能、大数据等新一代信息技术的蓬勃发展，智慧医疗、智慧零售、智慧交通等正从专家的预言变为现实，并日益深刻影响着人们的生产、生活。

在加速推进数字化、网络化、智能化的进程中，还存在哪些障碍？需要注意哪些问题？本版从今天起推出系列报道“数字改变生活”，敬请关注。

——编 者

与传统医疗模式不同，智慧医疗具有数据密集型等特点，通过“用户友好”的交互方式、大数据分析和人工智能，可以辅助医生进行病变检测，提高诊断准确率与效率，在提升医疗服务水平、缓解医疗资源紧张等方面发挥作用。

数字化、网络化、智能化的设施和解决方案与医疗场景加快结合，智慧医疗来到我们身边

家住北京市昌平区的吴女士是一位高血压患者，行动不便但需定期随访和取药，经常要赶到40多公里外的首都医科大学附属北京朝阳医院复诊。

最近，在得知北京朝阳医院互联网医院开通了在线复诊服务功能后，吴女士在家尝试通过“朝阳健康云”应用，预约了心内科的在线复诊号。心内科医生详细询问了吴女士症状，根据既往病历，为她开具了药品处方及检查医嘱。短短10分钟，吴女士就完成了挂号、复诊、开具在线医嘱的流程。“不用再费时费力跑医院，在家就能咨询医生、开到药，网上看病真是方便！”

目前，北京朝阳医院共计上线呼吸科、心内科、内分泌科、消化内科等19个科室263位医生，累计完成近万人次的在线复诊服务，开具处方5000余张。

“高度的信息化和网络化带来的一个好处，是医疗过程时间缩短和距离的拉近，这大大提高了医疗的效率、质量，实现了资源的高度共享。”中国科学院院士张钹说。

从底层技术到上层应用，从诊疗能力的提升到诊疗方式的改变……近年来，不少像吴女士这样的患者都能感受到智慧医疗带来的便利：网速快了，5G技术时延更低，远程手术成为现实；硬件限制少了，云计算、云存储不再受制于服务器性能，系统服务不“卡顿”；软件更“高能”，可通过视频、声音、文字、图片等多种方式和专家“面对面”交流。

上世纪八九十年代，我国开始陆续引进医疗信息化技术。当时，少数大型医院通过购置计算机软硬件，建立信息系统和数据库，改进医院管理工作流程，推动效率提升。医疗信息化的最初落地成果，主要集中于医院的财务结算系统，以及药品等医疗物资的管理系统。

进入21世纪，随着信息技术和互联网技术的发展，越来越多的医院开始自建机房和网络，购买和使用医院信息系统，实现业务流程电子化。电子病历、自助服务机等开始普及，基于移动互联网的便利就医服务逐渐铺开。“如今，在5G、人工智能等新兴技术的推动下，数字化、网络化、智能化的设施和解决方案与医疗场景加快结合，医疗信息化又进入了新阶段，智慧医疗真真切切地来到了我们身边。”百度智慧医疗副总经理刘军伟说。

“临床医学经历了从经验医学到循证医学、转化医学、精准医学，再到今天的智慧医学，其实是生命不断数字化表述和智能化计算分析的过程。智慧医学是将互联网、大数据、人工智能等信息技术用于医疗，逐步形成部分人力工作的替代方案。”中国工程院院士宁光指出，“它既是生命科学和信息技术融合的产物，也是现代医学和通信技术的重要组成部分。”

智慧医疗既让优质医疗资源深入基层，也为大医院改善医疗服务、提升就医体验提供了新的思路

北京市平谷区马坊镇社区卫生服务中心是一家典型的基层医疗机构，日均门诊量300人左右。虽然基层医院人手紧张，但这里忙而不乱。在人工智能临床辅助决策系统的帮助下，医生可以方便快捷地进行疾病查询、检查查询、用药查询、知识查询等。

刘军伟介绍，由百度开发的这套临床辅助决策系统，包含了辅助问诊、辅助诊断、治疗方案推荐、相似病历推荐、医嘱质控、病历内涵质控、医学知识查询等七大板块，系统通过深度学习海量教材、临床指南、药典及三甲医院优质病历，使多种常见疾病的最优知识库以及专家的经验得以复制、沉淀。

“这样一来，刚毕业的低年资医生就能知道如何处理生疏的病例，高年资的医生可以利用系统提供的模板，进行病历录入，提高诊疗效率。”马坊镇社区卫生服务中心负责人表示。目前，这一系统已在平谷区的18家基层医疗机构落地，成为200多位基层医生的得力助手。

“医学自然语言处理、数据标注、知识图谱等人工智能技术应用在某些特定病种领域，可以辅助医生完成疾病筛查、诊治。”在浪潮健康董事长高传贵看来，这将大幅提高医疗机构、医生的工作效率，同时让更多的优质医疗资源深入基层，助力分级诊疗，实现“大病大院治、小病小院治”。

拿药不用等，机器人取代药师拣选；输液不担心，物联网设备提升护理精准度；患者少跑腿，让医疗数据多跑路……这是不久前开诊的成都京东方医院内的场景。近年来，人工智能在医疗多个领域得到应用，如医学影像、医疗护理机器人、药物研发、预防保健以及教学等，有效提升了诊疗水平和患者的就医体验。

京东方智慧医工事业业务总监马鸿涛认为，智慧医疗为大医院改善医疗服务、提升就医体验提供了新思路。“以患者为中心的扁平化、集中化诊疗流程，将塑造全新的医疗服务模式，数据化、智能化的手段终将成为全面提升医疗服务的重要驱动力。”

智慧医疗仍处于起步阶段，需在政策、机制和技术创新方面协同发力

展望未来，得益于智慧医疗的不断发展，看病有望变得更加方便快捷：基因检测可发现健康人的基因缺陷，尽早提示健康风险；通过医疗大数据建立病症模型，帮助医生迅速诊断病情；可口服的纳米级智能手术机器人在进入人体后，进行精准无创手术；人工智能家庭医生作为补充，负责常见病的治疗和慢性病的护理……

不过，多位专家也指出，智慧医疗目前仍处于起步阶段，需在政策、机制和技术创新等方面协同发力。武汉大学中南医院信息中心主任肖辉认为，当前，卫生健康数据不完整、数据安全得不到保障等问题已经影响了医院信息化发展。他建议，尽快建设全民健康信息平台，打通区域数据资源通道，提升业务协同能力；实现跨部门的数据流转，构建一体化交互网络。

一些受访企业表示，目前智慧医疗的不少创新型产品都需要申请第二类、第三类医疗器械产品注册，周期较长，一定程度上影响了创新型产品的商业化和市场化推广，一些初创企业面临较大生存压力。他们希望，将医疗器械创新纳入发展重点，对创新医疗器械予以优先审评审批，支持创新医疗器械的临床推广和使用。

中国工程院院士董家鸿认为，随着智慧医疗的发展，医院对于人才的需求也更加强烈，尤其是“医疗+科技+工程”的复合型人才。目前，国内已有高校开启医工交叉研究生的培养。应进一步推动医工交叉融合，以临床问题为导向，以健康科技产品研发为目标，真正体现科研的价值。

受访专家还指出，老年人、儿童等群体对于智能技术的使用存在一定困难，在智慧医疗的发展过程之中，应充分考虑群众的个性化需求。让智慧医疗更具价值，也更有温度。“智能的目的不是用机器来代替医生，而是更加充分地发挥医生的才能，将医生的智慧、人性化服务融入其中。”张钹说。

《 人民日报 》（ 2021年05月24日 18 版）