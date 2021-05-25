云南茶叶综合产值破千亿元

新华社昆明5月24日电 （记者杨静）记者从云南省打造世界一流“绿色食品牌”工作领导小组办公室获悉，2020年云南省茶叶综合产值首次突破千亿元。

近年来，为推动茶产业高质量发展，云南省出台了“茶十条”等实施意见，提升了茶叶生产经营主体的积极性，有效促进了茶产业的绿色有机发展和转型升级。全省2020年茶叶综合产值达到1001.4亿元，同比增长7%。

云南省农业农村厅绿色食品处负责人介绍，在茶产业绿色发展支持资金奖补政策下，全省有机茶园认证面积81.8万亩，有机成品茶认证产量8.4万吨，有机获证产品1014个。同时，在“一县一业”政策推动下，勐海县、思茅区、双江县创新融资方式，撬动社会资金投入产业发展，茶产业综合产值不断增加，产业效益快速增长，茶农来自茶产业的收入增长20.6%。

在茶产业基地建设方面，云南省按照程序，2020年认定了345个“绿色食品牌”茶产业基地，总面积129.3万亩。