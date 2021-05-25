消费市场继续呈现稳步恢复态势

商务部消费促进司负责人日前就今年4月我国消费市场情况作了介绍。相关数据显示，4月份，我国消费市场继续呈现稳步恢复态势，传统消费提质升级，新型消费蓬勃发展，服务消费持续回暖，社会消费品零售总额3.3万亿元，同比增长17.7%，比2019年同期增长8.8%。1—4月份，社会消费品零售总额13.8万亿元，同比增长29.6%，比2019年同期增长8.6%。

中高端消费较快增长。4月份，商品零售额同比增长15.1%，比2019年同期增长9.8%。分结构看，限额以上单位金银珠宝、服装鞋帽、建材、家具、化妆品零售额同比分别增长48.3%、31.2%、30.8%、21.7%和17.8%。海南离岛免税店免税商品销售额同比增长2.5倍。上海一些大型购物中心、奥特莱斯销售额同比增长60%以上，一些老字号金银珠宝企业中高端产品销售额增长1倍以上。

新型消费蓬勃发展。1—4月，实物商品网上零售额3.1万亿元，同比增长23.1%，占社零总额比重达22.2%；快递业务量突破300亿件，同比增长约60%。新能源汽车销量达73.2万辆，同比增长2.5倍，占汽车销量比重达8.4%；二手车交易544.5万辆，同比增长74.6%，与新车销售之比上升到0.62∶1。一些电商平台智能卫浴、智能照明、智能门锁等产品销量同比增长50%以上。

服务消费进一步恢复。4月份，餐饮收入同比增长46.4%，比2019年同期增长0.8%。1—4月累计，同比增长67.7%，接近2019年同期水平。清明假期，国内旅游出游1.02亿人次，同比增长144.6%，恢复到疫情前同期的94.5%；电影票房收入突破8亿元，创下历史同期最高纪录。

消费价格保持平稳。4月份，居民消费价格同比上涨0.9%，环比下降0.3%。分结构来看，食品价格同比下降0.7%，其中猪肉价格下降21.4%，非食品价格上涨1.3%；消费品价格上涨1%，服务价格上涨0.7%。1—4月平均，居民消费价格比去年同期上涨0.2%。

该负责人表示：“总的来看，消费市场延续恢复态势，但恢复还不均衡，基础尚不稳固，一些领域恢复还比较慢。下一步，随着各项扩内需、促消费政策措施落地见效，供给结构不断优化，预计消费市场将继续呈现平稳恢复势头。”