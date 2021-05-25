扫码点餐岂能“强制关注”

“点个菜都要关注公众号，我的微信已经被商家们占领了。”

看到网友无意中发出的一条感叹，很多人都立马生出了一种感同身受的无奈感。本想安静地吃顿饭，却不得不接受商家的凝视。打开手机看看，你订阅了多少无效公号？有多少还在持续推送垃圾信息？有多少公号是你主动订阅的，又有多少是怎么都记不清如何关注的？

其实何止是扫码点餐，如今科技对生活的入侵正变得越来越肆无忌惮，大有遍地开花之势：进入商场想使用WiFi？不好意思，订阅公号再说；孩子上培训课，问有没有课程优惠，请先关注我们注册会员吧；出了停车场想交钱，结果不接受现金支付，必须按照公众号的程序来走；想去医院看个病，结果又是网络化一条龙，不关注公众号根本行不通……最可气的是，关注完之后还会给你不停发送折扣、优惠、活动通知，隔三差五，微信就攒满了小红点。

有理由相信，公号“强制关注”的运作逻辑是“转化率”，其意图是将每一个消费者扩展成自媒体的受众，通过精准画像实现更全面、更有力的商业渗透。但问题是，消费者在大多数时候仅仅抱着消费的目的，他们不想被“转换”，也不想成为“画像”的一份子。表面上看，消费者也能通过人工服务进行点餐，但实际上，消费者也有不关注就能扫码点餐的自由。因此，商家这一做法是“形式上自愿、实质上强制”，毫无疑问剥夺了消费者的选择权。

更大的问题在于，选择的背后往往是偷窥，是盯着消费者隐私的虎狼之心。在一些扫码案例中，消费者通常被要求一键绑定手机号，获取微信头像、性别等，存在过度索权的现象。尽管它们大都宣称对客人信息安全负责，但仍可能引发隐私泄露忧虑，比如华住集团就曾发生过泄露了5亿条会员信息。围绕个人信息安全，消费者权益保护法、网络安全法、电信条例等顶层设计均已做出相关规定，只因扫码点餐就进行“信息收割”，情理上都站不住脚。

幸好已经有地方关注到类似问题。不久前，深圳市消委会以线上投票的方式发起了“您对扫码支付怎么看？”并且推出全国首个扫码消费行业自律承诺，承诺扫码缴费过程中不强制消费者关注商家公众号等，在这个问题上迈出了第一步。但仍需强调，行业进步不能只靠自律，应该进一步明晰原则性规定的法律效力，在此基础上制定行业管理细则，督促餐饮等行业优化相关服务，同时设立扫码消费的数据安全“边界”，拓宽消费者的侵权投诉渠道。

科技赋能智慧服务，是为了让生活更便捷，而不是给人们添堵的。扫码点餐强制关注，本质上跟强发传单、打骚扰电话没什么两样，都是对消费者权益的漠视，并不是可有可无的小事，期待能早点唤起有关部门的重视。