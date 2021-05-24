2021中国国际体育用品博览会闭幕 “全民健身”“体育消费”“科技赋能”高频出现

“从2017年到2021，中国国际体育用品博览会连续在上海举办了五届，这是非常成功的，实现了既定战略目标。明年开始，体博会将移师厦门，这标志着我们未来一个周期的战略重心，将带领参展企业转向以开拓或巩固国内市场为主的需求。”2021年中国国际体育用品博览会主办方——中国体育用品业联合会副主席兼秘书长罗杰在访谈中说。

5月22日，2021中国国际体育用品博览会在上海落下帷幕。为期4天的体博会，设置了健身、体育场馆、体育消费及服务三大主题展区，展览面积达15万平方米，共有1300家企业参展，共吸引了来自政府及相关机构、企事业单位、采购商、行业从业者、专业观众、大众观众等共计10万人次到场参观。

探讨“十四五”时期体育产业高质量发展趋势

国家体育总局副局长李颖川出席本次体博会峰会并致辞。他表示，“十三五”以来，我国体育产业发展取得历史性突破，产业规模实现新跨越、产业结构优化取得新进展、产业主体激发新活力、产业平台形成新示范、产业基础迈上新台阶、产业治理发挥新效能。

李颖川提出，“十四五”时期是全面落实《体育强国建设纲要》的第一个五年，也是体育产业成为国民经济支柱产业、实现高质量发展的关键五年。体育产业发展呈现四个新特征：一是体育产业数字化转型将加速推进，5G等新一代信息技术在体育领域的应用将更加广泛；二是体育产业消费驱动作用将不断增强，体育消费规模将持续扩大；三是户外运动产业发展潜力将充分释放，随着“两山”理念的深入践行，户外运动参与人群将持续扩大；四是体育用品制造服务化趋势将更加显著，产业链条将加速向服务业延伸。

国家体育总局体育经济司副司长杨雪鸫、北京体育大学教授、北京体育大学中国体育政策研究院执行院长鲍明晓、国家信息中心经济预测部副主任王远鸿等嘉宾，围绕体育产业发展机遇和挑战等话题进行了主题发言。

本次会议上，中国体育用品业联合会发布《2021年大众健身行为和消费研究报告》。这是继去年首次发布《2020年大众健身行为和消费研究报告》之后，再一次对体育发达地区大众健身消费市场，进行以专业数据支撑的研究。今年的会议还首次发布了《2021体育公园研究报告》，这是对“十四五”期间新建或扩建1000个体育公园政策的积极响应——通过聚焦体育公园的规划、建设、运营等热点问题，探寻行业发展机遇，推动体育公园为全民健身高质量发展赋能。

聚焦体育数字化转型与消费升级

一根跳绳能测心率，一面“镜子”能学操课，一个篮球架能自动计算进球率……本次体博会展示了参展商以科技创新叠加数字化转型的雄心。随着中国体育制造业转型升级的加快，体博会已成为参展企业展示自身软硬件实力的综合性平台。

与往届相比，2021体博会凸显“消费”和“服务”。展会期间，主办方组织了室内风筝放飞表演、第三届“双云杯”乒乓球大决战团体争霸赛、中国跳绳运动嘉年华、“美凯”篮球运动体验区以及“创新推优活动”，全新定义了体育消费和服务的商业逻辑。

展会期间还举办了2021中国体育场馆设施论坛暨中国人造草行业沙龙、健身步道标准技术研讨会、老年人健身团体标准技术讨论会等多个细分垂直领域的论坛与研讨会，从政策和标准化入手，对体育用品各个细分领域的发展进行更深层思考。

海南省旅文厅推介会、成都市体育产业系列推介活动也在展会期间举行，为政府、企业搭建了交流和对接平台。

2021体博会在上海谢幕，也意味着体博会“厦门时间”正式开启。2022中国体博会将于4月21日至24日在福建省厦门市举行。体博会主办方总结到，从2017至2021年，体博会在规模化、影响力、参与度和办展水平上，均实现了当初移师上海的战略目标，进一步增强了体博会作为国际化展会品牌的属性。数以千计的中国体育用品制造企业在世界面前展示自己的平台，成为世界了解中国市场的窗口。近年来，更多城市希望通过与中国体育用品业联合会的合作，拓展展会业态，进一步带动行业与城市的联动。联合会也将与各地政府裂变出更多展览业务，形成“以中国体博会为核心，多个系列专题展并举”的局面。（袁婷）