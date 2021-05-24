直播预告：脸上长痘、痤疮反复，如何预防与调护？听专家怎么说

随着疫情防控常态化，佩戴口罩已成为日常生活中不可缺少的防护措施之一。脸部肌肤长时间处于口罩内湿热的环境下，加上多次洗手消毒等生活方式改变会带来皮肤问题。大众对于皮肤过敏、多油、起痘痘等困扰和皮肤亚健康等问题愈发重视。

正值“5·25全国护肤日”，5月25日15：00中国医学科学院整形医院皮肤科教授、博士生导师王宝玺再次做客人民日报社旗下新媒体平台“人民好医生”科普直播访谈。给公众科普痤疮的相关知识，以及科学护肤的话题。

专家介绍：

王宝玺，中国医学科学院整形医院皮肤科教授 博士生导师，中国整形美容协会皮肤美容分会会长，国际皮肤性病学杂志（英文版）总编。

痤疮患者的日常注意事项：

痤疮很容易复发，在生活中有些注意事项，能有效减少面部油脂的异常分泌，对于减少痤疮的复发，会有一定的帮助。

①饮食要多样化，要注意多吃新鲜的青菜水果，保持摄入足够的膳食纤维，日常注意多喝水，避免服食辛辣刺激的食物、肥腻过甜过高热量的食物，减少摄入酒精饮品。

②注意保持良好的生活习惯，要保证充足的睡眠时间，保持一个规律的生活习惯，避免熬夜、抽烟、喝酒等不良习惯。

③适当护肤，如果面部油脂较多，可以经常用温水洗脸，也可以适当地用中性的洁面乳来洗脸（但不能过度的清洁皮肤）。

④对于痤疮皮疹（包括粉刺、炎性丘疹、脓疱、囊肿等）不能挤压、抠破，以免炎症扩展，导致继发感染，更容易遗留瘢痕。

⑤日常要注意保持一个良好的精神状态，要保持心情愉快，调节好情绪。

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