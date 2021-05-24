残疾人两项补贴“跨省通办”在京实施

“全国助残日”前夕，81岁的张汉忠老人迎来了一个好消息。残疾人两项补贴“跨省通办”日前在北京落地实施。得益于该政策，他在海淀区甘家口街道提交的补贴申请获得审批通过，6月就可以发放。这也是残疾人两项补贴“跨省通办”走完全流程的北京首例。“两年没办成的事，没想到在北京办成了！”想到听力一级残疾的大儿子生活有了更多保障，老人激动得直抹眼泪。

为保障残疾人的日常生活，国家近年来出台政策，建立了残疾人两项补贴制度，即困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴。老人的大儿子符合残疾人两项补贴的办理条件，却拖了两年迟迟没有办理。

原来，老人是新疆石河子人。几年前，为了帮小儿子照顾孩子，老两口来到北京生活，也把大儿子带到了北京。根据当时的政策，办理残疾人两项补贴需要到户籍地办理。从北京到石河子，一来一回就是6000多公里，两个人来回光机票就要近1万元。无奈之下，办理补贴的事只能一直拖着。

4月中旬，得知残疾人两项补贴“跨省通办”即将在北京落地实施，老人来到甘家口街道进行咨询。工作人员了解到老人的情况后，积极协助准备材料。4月29日，老人来到街道办理窗口提交补充材料，顺利办完了申请手续。

“申请补贴不用跑几千公里，在家门口就能办。感谢党和政府对残疾人群体的关爱！”张汉忠老人激动地说。

北京市委社会工委市民政局把残疾人两项补贴“跨省通办”作为党史学习教育“我为群众办实事”项目，联动相关部门，打通政策堵点，真正实现“让数据多跑路，让群众少跑腿”。

“跨省通办”正式实施前，市委社会工委市民政局联合市残联发布通知，明确规定外地户籍居民在北京市申请办理残疾人两项补贴时，从提交申请到收到结果，全部流程将控制在16个工作日内。

“根据前期预判，残疾人两项补贴‘跨省通办’并不是一个高频事务，但意义重大，因为残疾人服务更应精准地解决便利性。”北京市委社会工委市民政局福利处区县办党支部书记周玉介绍，残疾人两项补贴“跨省通办”的落地，真正实现了所有在京残疾人“办理补贴不出市，一门申请共办理”，做到了马上办、就近办、异地办，让距离、户籍不再成为障碍。（记者 王琪鹏）