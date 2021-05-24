一场越野赛为何成为“夺命跑”？

新华社兰州5月23日电 23日12时许，甘肃白银市景泰第四届黄河石林山地马拉松百公里越野赛公共安全事件前方应急指挥部宣告搜救行动结束，最终确认遇难参赛者21人，其中不乏一些国内优秀运动员。生命的意外凋零，令人惋惜和震惊。

172人参赛，21人遇难。这场超10％参赛人员遇难的“夺命”越野赛，到底是怎么发生的？是天灾还是人祸？

超10％参赛人员遇难

22日9时，来自全国各地的172名越野跑运动员，踏上了在甘肃省白银市景泰县举办的黄河石林山地马拉松百公里越野赛征途。这段坡陡弯急、险峰林立的赛事，曾被中国田径协会授予“自然生态特色赛事”“中国马拉松铜牌赛事”。

然而，开跑仅3小时，“有几个人已经没有意识，口吐白沫了”“速来救援”“CP2山顶”等消息，便在该赛事工作群中炸了锅。

白银市市长张旭晨介绍，当时百公里越野赛高海拔赛段20公里至31公里处（即24公里的CP2附近），突遭灾害天气，短时内、局地突降冰雹、冻雨，并伴有大风，气温骤降。

13时30分左右，景泰县中泉镇葫麻水村村支书王钦林接到发生险情附近的常生村村支书通知后，迅速组织村民赶往支援。葫麻水村村民卢有铎等人，在救援途中发现3人冻死。穿着棉衣的村民，还未登顶，便已感觉寒冷，体感温度在零摄氏度左右。

14时左右，已距求救信息发布后2小时，赛事组委会在派遣景区应急队伍抵达CP2山顶后，调取参赛人员GPS点位情况研判，才进行停赛处理。

18时左右，初步统计发现已接回139名参赛运动员，仍有33人失联。

22时左右，10余人已确认遇难。

事故发生后，甘肃省委、省政府高度关注，启动应急预案。省政府主要负责同志带队赶往事发现场，组织开展救援处置。随后，甘肃省委、省政府成立现场指挥部及7个工作组。

23日1时左右，指挥部已确认151人安全，但剩余21名参赛人员伤亡情况仍未明晰。经过2个多小时后，指挥部明确剩余21名参赛者中有16人遇难，5人失联。随后，遇难参赛者增加至20人。

23日9时许，最后一名遇难者遗体被找到。指挥部确认，遇难人数达到21人。

参赛人员回忆惊魂时刻

“砰”，22日9时发令枪响，李鹏程（化名）和其他跑友从起点出发，欢欣鼓舞，满面春风。谁知道，这场比赛，无人完赛。

参赛前一天，天阴风疾，第三次参赛的“老将”李鹏程想起了东北老家阴风之后必有暴雨的农谚。但看着这次赛程路线和补给点设置，在咨询过裁判和当地人之后，他并没有把天气放在心上。微风化为阵风，李鹏程说，他按着节奏调整着呼吸，迈步上路，心里还想着这次能拿第几名。

13时左右，李鹏程刚跑过CP2，突然大风伴随着雨点，扑面而来。李鹏程不得不双手牢牢抓住地面，不安在心中蔓延开来。寒冷，是他唯一的感知。一路相伴的许多跑友身上披着保温毯，有人瑟瑟缩缩躲在坡下避风，但薄薄的保温毯挡不住呼啸的狂风，稍不留神，便被大风吹散开来。

冷，好冷，眼看着就到了CP3，求生欲完全战胜了胜负心，李鹏程决定退赛。这是他最庆幸的决定。

想走出“鬼门关”难如登天。李鹏程只能和一名身穿白衣的男跑友抱着取暖。搀扶着走了不久，冻麻了的身体已开始失温，意识模糊的李鹏程半途晕厥。

挣扎着睁开双眼，李鹏程已经躺在病床上，打开手机，才知道有好几个跑友再也没能回来。

另一名参赛人员李健（化名）告诉记者，上山后很早的时间，海拔在1500到2300米左右，就在CP2到CP3爬升的时候，恶劣天气就很明显了，山上下起了冰雹、刮大风，天气反常得可怕，温度顶多三四摄氏度。

李健说，很多人直接被吹成了滚地葫芦，已经有选手开始退赛。最终，李健也选择了下山。

下山时李健手机没电了，体力透支加上浑身湿透，他已经处于半迷糊状态，本能支撑他往前挪。李健狠狠咬着腮帮子，踉踉跄跄没几步，又摔在地上，把头撞破了。血流进嘴里，咸腥味让李健清醒了一下，正在这时，他遇到了救援队的队员。

“当时我已经看不清下山的路了，很多选手躺在赛道边，有些可能已经去世了。”李健说，直到下山后，他才缓过神来，才在跑友微信群中得知，不少选手已经失联找不到人。

白银市消防救援支队支队长李渊慧表示，此次搜救最困难之处在于被困人员距离比较远，路程中仅有部分路段可通行小汽车，到达补给点后只能采取步行。搜索过程中基本采取步行，该地地形地貌非常复杂，夜间十分危险且很多地方没有通信信号，只能采用卫星电话。

仍有四大疑问待解

搜救虽已宣布结束，但此事件无疑难以画上句号。就目前公布的信息来看，公众仍有一些疑问待解。

——疑问一：天气预报为何未能有效发挥预警作用？

有参赛人员说，参赛前一天，天气很阴沉，于是便咨询当地人，对方说这里风一过就是晴天，所以便没有在意。景泰县气象局局长康永学介绍，为赛事提供了信息专报，曾作“大风蓝色预警”。

甘肃一著名户外俱乐部负责人宋明说，极端天气预测是大型体育赛事应对突发状况的前提之一，此次事件最大的失误是运营方没有对气象部门提供的预警做出正确预判。

——疑问二：赛道保障是否完备？补给站设置是否合理？

有参赛人员回忆，过了第二个打卡点，风大得只能双手抓地，冻得浑身发僵，裹上保温毯也没用，直至晕厥失去意识。

此次越野赛活动对参赛者列了一个装备清单，冲锋衣等保暖装备仅作为建议选项，而没有作为强制装备。北京体育大学体育休闲与旅游学院户外运动教研室主任布和认为，对于没有带相关装备的参赛者来说，遭遇极端天气就会措手不及。按照预定计划，参赛者晚上才到达赛道补给站，最险要的地方又没有其他补给站，这是不合理的。

——疑问三：举办方叫停比赛是否及时？

记者采访的参赛者均表示，他们在失去意识或受伤前，并未接到举办方叫停比赛的通知。22日12时参赛人员在微信群里发布求救信息，14时举办方才叫停比赛。

中国应急管理学会体育赛事活动与安全工作委员会副主任委员兼秘书长李圣鑫说，与往常马拉松赛事不一样的地方是，此次马拉松越野赛更具有极限运动的特点。对于这类比赛遭遇特殊天气情况，应该有暂停或中止比赛的预案。

——疑问四：有无应急救援预案？救援能力够不够？

李圣鑫说，极限运动项目的赛事安全管理与应急救援必须引起高度重视，有关部门必须加强对救援预案的赛前审查。宋明认为，从此次救援情况看，救援保障无法第一时间抵达，也是这次赛事造成严重后果的重要原因。