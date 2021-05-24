让儿童从吃好到吃对 这7个育娃难题你遇到过吗？

自家孩子跟同龄人相比体型偏瘦，应该怎么办？孩子早餐吃什么好？小孩总挑食是哪里出了问题？孩子近视，跟日常饮食有关吗？成长期需要特别营养补充吗？什么食物可以提高孩子的记忆力？

以上这些育儿难题，很多父母们都遇到过。有调查显示，肥胖和视力不良正成为制约我国青少年体质的瓶颈问题，微量营养素摄入不足的情况也与不健康的饮食习惯密切相关。那么，这些问题到底该如何化解呢？

5月20日，在2021全民营养周及第32个全国学生营养日到来之际，由中国营养学会指导、佳沃集团主办的“2021全民营养周·儿童营养升级论坛”在北京召开。“近年来，我国青少年的营养健康状况明显改善，但仍然存在营养不良和营养过剩的双重挑战，不合理的膳食行为是影响健康的主要因素之一。”中国营养学会理事长杨月欣在发言中提到。

会上专家一致认为，目前我国儿童合理膳食和营养需求的知识普及还存在不足。在论坛现场，注册营养师、知名科普作者吴佳，注册营养师、美食作家蓝冰滢和中国农业大学食品科学与营养工程学院副教授薛勇出场解答了现场妈妈团们提出的育娃疑惑。

问题1：我家小孩4岁了，不爱吃肉还特别挑食，我担心他营养跟不上，请问该怎么改善？

蓝冰滢：当您在指责自己孩子挑食的时候您也是挑食的，先反思自己，小朋友挑食，我们家长要反思自己，第一点，我做菜是不是太难吃了，第二，餐桌上是不是有一个他能吃或者他喜欢吃的菜，这个很重要，不然他没得吃。第三点，家长要反思我有没有在他吃饭的时候要学习，他有不想吃的食物的时候我有没有乱发脾气指责他，你怎么又挑食了，如果以上问题都做好了，孩子离不挑食就不远了。

问题2：我是一个13岁男孩的妈妈，孩子进入青春期后长得特别快，我担心营养跟不上，想问问专家，孩子成长期需要什么特别的营养补充？

吴佳：我建议大家学习一下中国居民膳食指南，学习一下膳食宝塔和膳食餐盘，对照看一下孩子的饮食结构大致模式，跟我们推荐的差不多的就不用担心非要补什么，如果孩子存在偏食或者挑食的情况，可能奶喝得不够，是不是考虑补充一下钙，或者肉蛋吃得不够，要考虑补充一下蛋白质。

问题3：我儿子不到7岁就近视，平常他就喜欢在手机上看动画片玩游戏，请问专家对儿童爱玩手机有什么看法？

薛勇：从营养的角度，要吃一些对视力保护有作用的营养素，比如维生素A、B族维生素和维生素C等等，什么食物含有能够保护视力的维生素？比如胡萝卜、菠菜、水果，全谷物食物都富含这些维生素。蓝莓有非常重要的成分，富含花青素，我们的研究表明花青素抗氧化能力抗疲劳能力非常强，能促进视网膜细胞的生成，对眼睛的保护也有促进作用。

提问4：我家孩子今年上一年级，他每天早上特别不爱吃早饭，这对健康有什么影响？

蓝冰滢：有非常大的影响，他早上不吃早饭，上课就容易犯困，记忆力下降，如果长期不吃的话对他的学习成绩会造成影响，而且我们有句老话说，一顿不开锅，两顿一般多，如果早上不吃，中午和晚上更容易暴食，长期有可能更容易发胖，还有我们的胆汁是要在早饭的时候排空，如果长期不吃早饭，成年之后胆结石的患病率可能会增加。

提问5：我特别爱吃三文鱼，我想给孩子吃，我不知道脂肪含量高不高，吃多了会不会发胖？

吴佳：其实任何营养价值丰富的食物吃多了都会发胖，重要的是控制这个量，三文鱼在水产里算是脂肪比较高的，但是有omega-3、DHA，都是对孩子健康有好处的，对成年人也是有好处的，也是中国人摄入不足的脂肪酸，所以总结下来就是第一要控制量，第二是三文鱼还是值得吃的。

提问6：孩子背古诗好久才能记住，吃什么食物可以提高记忆力？

蓝冰滢：每周吃三次鱼和虾是要保证的，这样可以补充充足的DHA，还刺激他的记忆力，同时如果他是小学生，每天要保证9-11个小时的睡眠，睡眠对记忆力是非常重要的。最后，每天记得喝两杯奶或者奶制品。

提问7：我们小孩七岁了，他的体型在同龄人当中属于偏瘦的，无论吃多少都不长肉，是不是营养不太够，不知道怎么办才好？

吴佳：首先家长不要焦虑，先看看孩子身高发育是不是正常，精力发育是不是正常，如果是瘦而不弱就是好的，反而儿童肥胖是大家非常担心的问题。

会上有专家提到，营养不良的儿童的饮食习惯往往不好，摄入过多高热量高脂食物，却又排斥蔬菜水果等有益身体的食物，因此学会科学选择食物和营养配餐，才是让孩子从“吃饱”“吃好” 到“吃对”的关键。专家们指出，3-12岁儿童时期生长发育快速，尤其需要把握大脑发育，将科学营养补充到位，可以增加摄入多不饱和脂肪酸Omega-3，多吃包括三文鱼和深海蛋白的深海鱼类；另外，也需要增加富含花青素和维生素A的蓝莓、富含维生素A与β胡萝卜素的胡萝卜等蔬果的摄入，有利于视力保护。