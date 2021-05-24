对“自残式”减肥应有更强势干预

为瘦腿，挑出神经？这种网络热传的手术，堪称“自残”，真能变瘦吗？近日，某社交平台上各类手术减肥的内容，引起了广泛关注。其中讨论最激烈的，是一种名为“小腿神经阻断术”的手术。据新华社报道，这是一种通过“挑出神经”而达到“瘦腿”效果的手术，据称效果显著，但在专业整形医生和运动医学专家眼中，这种行为“无异于自残”，是“不可修复”的损害性手术。（相关报道见A10版）

减肥一直是十分热门的话题，从减肥的部位来看，瘦腿比瘦腰、瘦脸更易受到青睐。做了“小腿神经阻断术”后，虽然小腿看起来瘦了，却是一种病态的瘦。这种手术可导致肌肉出现严重萎缩，它是通过直接切断神经，让肌肉废用性萎缩，从而达到瘦小腿“后群肌”的目的。这种手术的目的是在追求下肢瘫痪的部分病态效果。

这种损害几乎不可逆，手术一旦实施，将对当事人的健康构成严重影响。下肢的运动需要神经的参与，部分小腿神经被阻断之后，小腿的运动功能必然大受影响。此外，神经被阻断，还会出现感觉异常，将使应激性反应变得迟钝，使身体受伤的风险大增，比如当事人一脚踩进滚烫的水中，却不能迅速反应而导致烫伤等。

以减肥为目的的“小腿神经阻断术”，显然不属于合法的诊疗范围，实施这类手术的行为非法。可以说，“自残式”减肥已越过了法律的底线。

有些减肥方法虽然不科学，当事人只要不违法，外人不便过多干预，但对于此类具有违法性质的“自残式”减肥，不仅要对减肥者进行有效劝阻，而且对于实施这类手术的人，更应以涉嫌非法行医或超范围诊疗等来加以整治。

实施“小腿神经阻断术”，是非理性减肥的极端表现形式，在极端表现形式背后，还广泛存在其他减肥乱象，如服用减肥禁药、吃蛔虫卵、使用催吐管等。因此，“自残式”减肥要强势干预，常见的减肥乱象也要强化治理力度，如此方能对类似奇葩减肥釜底抽薪，促使减肥逐渐回归科学和理性的正轨。