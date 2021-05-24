吴孟超在做手术。

曹 希摄（人民视觉）

5月22日13时02分，中国科学院院士、我国肝胆外科的开拓者和主要创始人之一、原第二军医大学副校长吴孟超同志，因病医治无效在上海逝世，享年99岁。

听闻噩耗，大家悲痛万分。5年前也是在5月份，上海阴雨绵绵，经吴孟超院士允许，记者穿上医学防护服与他一同走进原第二军医大学东方肝胆外科医院6号手术室。在手术台前，94岁高龄的吴孟超院士站立了1个多小时。剥离、阻断、切除，他双手探入，一个肿瘤被分离出肝脏。

整台手术，吴孟超院士操作沉稳笃定，动作熟练灵活。记者了解到，在这样的高龄，吴孟超院士依然每周亲自主刀多台高难度的肝胆手术，坐堂周二上午的专家门诊，主持着原第二军医大学东方肝胆外科医院院长的日常事务，并亲自带教多名研究生。

吴孟超院士被誉为“中国肝胆外科之父”，从医70多年来，成功救治了1.6万余名患者。尽管这在世人眼中已是天文数字，他却常感慨地说：“我老了，能工作的时间不像年轻人一样多了，所以更要争分夺秒！”

吴孟超院士不仅医术高超，而且医德高尚。2017年春，“时代楷模”获得者、“不忘初心的好民警”陈清洲被查出肝癌。吴孟超当即表态：“这样的人民公仆要得到好报！”认真研究病情后，他决定主刀手术，为陈清洲切除了巨大肿瘤和门静脉癌栓。

在吴孟超看来，“一个好医生，眼里看的是病，心里装的是人。”冬天查房，他会先把听诊器焐热了再使用；每次为病人做完检查，他都帮他们把衣服拉好、把腰带系好。

吴孟超院士1922年8月出生，福建闽清人，1949年8月参加工作，1956年3月入党，1956年6月入伍。1991年当选中国科学院院士，2005年荣获国家最高科技奖。

他首创肝脏外科“五叶四段”解剖学理论和间歇性肝门阻断切肝法，完成了以世界首例中肝叶肿瘤切除为代表的一系列标志性手术，创造切除肿瘤重量最大、肝脏手术年龄最小、肝癌术后存活时间最长等世界纪录。

他主编出版专著20余部，在国内外学术刊物发表论文1200多篇，先后获国家、军队科技进步奖24项，2005年成为荣获“国家最高科技奖”的医学界第一人。

他开辟肝癌基础与临床研究新领域，主持创建世界最大肝脏疾病研究诊疗中心，在肝癌信号转导、免疫治疗等方面取得重大突破性成果，带领中国肝脏外科迈向世界领先地位。

今日，由他主持建成的国家肝癌科学中心早已屹立在上海安亭，成为亚洲最大的肝癌研究和防治基地。

“今天听闻噩耗，感到无比悲伤。”吴孟超院士的学生、海军军医大学第三附属医院肝外二科主任王葵告诉记者，做一名好的外科医生不易，吴老坚持了一辈子，是一位了不起的医学家、开拓者。

听闻校友吴孟超院士逝世的消息，华中科技大学官方微信公众号发布内容追忆，该校师生纷纷在文章下方留言。

海军军医大学的师生们表示，吴孟超院士的先进事迹和崇高精神永远是大家学习的榜样，激励着大家在强军征程上开拓奋进、砥砺前行。