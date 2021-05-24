服务业升级 助力美好生活

3天，2亿美元信用贷款，农业银行重庆市分行利用国际商业转贷款从境外引入低成本美元资金，为某大型笔电生产企业带来融资加速度；2020年，工商银行重庆市分行积极支持内陆国际金融中心建设，协助渝企办理中新项目项下跨境融资5000万美元。完善的金融机构门类、较强的市场辐射力、丰富的金融产品，重庆已初步形成了良好的现代金融服务体系。

今年4月，重庆获批服务业扩大开放综合试点。不仅是金融服务业，现代商贸、文化旅游、数字经济……丰富的产业门类和浓厚的产业氛围，吸引着越来越多的服务行业汇聚山城。

2020年，重庆市服务业增加值超过1.3万亿元，“十三五”期间年均增长8%，占全市GDP比重由47.7%上升至52.8%。金融服务、数字服务等新兴服务业保持快速增长态势，2020年金融业增加值超过2200亿元，数字服务业增加值同比增长21%。这背后是重庆对服务业高质量发展的全局谋划——提升服务业集聚能级，让物流、人才、金融、信息等要素加快在重庆集聚融合，政策助力企业打通发展堵点。

培育新业态，创造新动能。作为制造业重镇，重庆拥有全部31个制造业大类行业，规上工业产值超过2.2万亿。目前，重庆正在打造国家重要先进制造业中心，服务业与本土企业共同搭建起产业服务链条。

作为持续推进改革创新和开放发展的重点领域，服务业是重庆建设现代化经济体系的重要依托。综合试点获批将让服务业迈上新台阶，满足群众对教育、健康、金融、信息、商贸、文旅等服务需求，为百姓提供更多优质服务供给，创造更加高品质的生活。

《 人民日报 》（ 2021年05月24日 16 版）