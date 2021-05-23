任松：“小奶酪”的背后是乳业发展的“大逻辑”

近日，为期三天的第二十二届中国国际食品和饮料展览会在上海举行，上海企业妙可蓝多携旗下奶酪棒、芝士片、马苏里拉奶酪等多款产品参加了本届展会。展会中，妙可蓝多CEO任松接受采访时表示，中国的奶酪行业进入了一个快速增长的时期，一块小奶酪关系到我国乳业的可持续发展。

任松表示，妙可蓝多从2015年开始全面转型，将生产奶酪作为企业的核心主营业务。“与国际市场对比，我国的奶酪行业是一个刚起步的乳制品细分领域。近几年来，随着全球奶酪产量逐年上升，奶酪品类日渐丰富，中国的奶酪行业也进入了一个快速增长的时期。”任松说道。

我国有着悠久的奶酪食用历史，各民族的奶酪食品传承多年，但地域性较明显。近年来，随着西式餐饮在国内迅速发展，带动了现代奶酪业的全面发展，奶酪进口量已连续十多年快速增长，市场需求旺盛。业内相关数据显示，2015到2020年间，中国奶酪的市场渗透率也逐年增长。

“一块小奶酪，实际关系着我国乳业的可持续发展。”任松对本网说。据他介绍，乳业是国际竞争中十分激烈的行业之一，我国乳制品关税水平较低，国内外市场联动后，进口的相对低价的原料奶会冲击国内奶牛养殖业。发展奶酪业，是增加乳制品消费、推进产业升级的重要途径。通常来看，生产1公斤奶酪或需10公斤牛奶，发展奶酪业可大幅提高牛奶需求量，有利于推动国内奶牛养殖业发展。

据介绍，2018年，妙可蓝多奶酪棒正式推向市场。伴随着中国奶酪市场总份额的增长，妙可蓝多2020年奶酪业务营收为20.47亿元，同比增长125.15%。“最开始我们将妙可蓝多奶酪棒这款产品看作小试牛刀，只上了两条生产线，但市场销售额远远超出我们的意料，也顺利地让我们企业找到了核心发展方向。”任松说道。

“奶酪制品能够快速推广并受到欢迎，实际上是反映了消费者对奶酪制品的认知度、认可度在不断加深。”据任松介绍，妙可蓝多将未来发展方向重点定位于家庭情景，“让奶酪进入每一个家庭”成为了妙可蓝多未来一段时间内的发展目标。任松表示，奶酪若广泛进入中国家庭的餐桌，成为百姓的日常消费品，将会为中国奶酪行业带来可观的发展前景。

“近年来，随着我国家庭烘焙热潮的兴起，关于奶酪在中餐领域应用的研究与实践也日益增多，比如大家熟悉的芝士糯米鸡、蒙古奶酪饼、芝士煎饼、流沙芝士包等产品都是创新的体现”任松说。

最后，任松谈到了参加本届中食展的感想。他表示，“本届中食展期间，有来自全球约29个国家的展团参展，国内奶酪行业众多品牌也汇聚一堂，虽都为同一赛道的竞争对手，但各个品牌间也借助中食展所提供的平台进行着深入的交流合作，共同来推动中国奶酪行业的良性发展。”