5月21日迎来第二个国际茶日，《茶类饮料系列团体标准》正式发布。据了解，此次标准制定是在海峡两岸茶业交流协会的指导下，由奈雪的茶牵头，中国农业科学院茶叶研究所、中华全国供销合作总社杭州茶叶研究院、浙江大学茶叶研究所、福建省标准化研究院、福州大学食品科学技术研究所、福建省产品质量检验研究院、国家加工食品质量监督检验中心(福州)等单位的十余位专家学者共同完成。

5类产品8项细化标准 规范行业健康发展

标准制订共分为三个批次进行，第一批为新式茶饮产品类标准，第二批为产品制作工艺（方法）类标准，第三批为产品原料类标准。此次审定通过的即为《茶类饮料系列团体标准》（下称《标准》）第一批次，明确制定了现制奶茶、现制奶盖茶、现制水果茶、现制气泡茶和现制冷泡茶5类产品的（1）产品的范围、（2）规范性引用文件、（3）术语和定义、（4）产品分类、（5）要求、（6）制作过程安全卫生要求、（7）检验规则、（8）标签标志、包装和食用建议等多项规定。在（5）要求中，又细分了理化指标、微生物限量、污染物限量、真菌毒素限量、农药残留限量、食品添加剂等要求，对新式茶饮的品质作出了细致严格的规范。

以人气最高的现制水果茶和现制奶茶为例，《标准》中根据添加的水果或水果加工制品不同将现制水果茶细分为“鲜果水果茶”、“综合水果茶”以及“果制品水果茶”三类，并做出了“茶多酚≥200（mg/kg）”的要求；而现制奶茶则根据饮品中蛋白质的来源不同被细分为“含乳奶茶”、“植物蛋白奶茶”、“奶味奶茶”以及“复合奶茶”四类，除了对茶多酚做出要求外，还要求“蛋白质≥1.0（g/100g）”。

《标准》历经半年多筹备终审定

据了解，2019年以前，各地消协只能综合参考GB 2760-2014《国家食品安全标准食品添加剂使用标准》、GB/T 21733-2008《茶饮料》等相关规定。2020年3月，中国烹饪协会发布《现制饮料操作规范》，对现制饮料的经营场所及设施、设备及原料等方面进行了相关规定。2020年11月，中国连锁经营协会携手奈雪等新式茶饮品牌正式组建CCFA新茶饮委员会，共同推动新式茶饮行业标准的建立。在此背景下，奈雪的茶主动肩负头部品牌责任，在2021年年初牵头制订新式茶饮产品细化标准。

在各方的积极推动下，《茶类饮料》团体标准的制订于今年1月正式获海峡两岸茶业交流协会批准立项，并于2月4日正式启动。从标准起草、收集资料、组织调研、征求意见到召开专家研讨会，经过历时半年的编制过程，在第二届国际茶日到来之际，经多次审查、修改，《标准》最终通过审定。

《茶类饮料系列团体标准》审定会现场

“如今传统茶产业‘老树发新枝’，新式茶饮以更时尚、新颖的形式受到广大年轻人的青睐和热捧，是传统茶饮方式的延伸和创新，也拥有了更为广阔的发展前景和扩展空间，而行业标准的制定也成为了促进行业健康、长远发展的重中之重。”海峡两岸茶业交流协会常务副会长陈瑞曾表示。

“有标准有约束，才会有突破和进步，也希望在各位专家的大力支持和帮助下，可以不断推动新式茶饮行业的长足发展。”奈雪的茶创始人彭心坦言，“我们深知行业标准的建立绝非一个品牌单打独斗，必须是在协会的推动和政府的支持下，还有更多同行们的加入，各方合力来完成”。

据了解，第一批新式茶饮产品类标准发布后，奈雪的茶将携手各单位继续推进第二批产品制作工艺（方法）类标准以及第三批产品原料类标准的制订，助力新式茶饮行业标准的逐步完善，推动新式茶饮行业在规范化的发展道路上更加健康、蓬勃发展。