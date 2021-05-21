第二十二届中食展在沪举办 国内食品企业为“健康”推陈出新

5月18日至20日，为期三天的世界食品全产业链大会暨第二十二届中国国际食品和饮料展览会（以下简称“中食展”）在上海举办。据了解，本届展会展览面积达到18万平方米，超过4500家全球展商汇聚于此，共计带来超30万件产品，吸引了30多个国内外展团参展，80多位来自各国大使馆和领事馆的代表出席了此次展会。

近年来，随着消费升级趋势日益明显，“品质”“健康”等概念愈来愈成为影响消费者购买决策的重要因素。

“我们本次带来的产品是十月稻田东北香米。东北大米一年一季，十月稻田坚持为消费者提供当季新鲜大米。”十月稻田市场部总监梅丽表示，为了迎合当代人对合理膳食的追求，十月稻田从消费者需求出发推出了糙米、胚芽米等稻谷加工产品。

雅客（中国）有限公司董事长助理、电商运营总监梁东坡表示，该公司本届展会带来了非油炸手撕素肉、蒟篛果冻、V9维生素泡腾片等产品。

作为深耕植物基食品领域多年的“老兵”，维维集团既带来了新品水果谷物麦片，也带来了维维豆奶等传统商品。“经过市场调研，我们在产品生产上不断推陈出新，先后推出了易拉罐豆奶、塑瓶豆奶等品类。”维维集团相关负责人说道。

近几来，随着“90后”“95后”群体逐渐成为我国快速消费品的主要消费人群，自嗨锅、代餐食品、螺蛳粉等“潮流范儿”食品逐渐吸引了年轻人的注意力。

“2018年我们正式入局自热食品市场后，从加热方式、主食、价格带、价值食材、包装方式、全国八大菜系口味六个维度展开产品研发，力求更广泛、更高质的满足消费群体需求。”自嗨锅品牌相关负责人介绍，该公司分三个层次提高品牌力，即将火锅作为首推产品、定位清晰；践行“品类即品牌”的逻辑；专注打造潮流IP。