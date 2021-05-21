消除营商环境评价“灰色地带”

营商环境评价是一项科学而严肃的工作，绝不是随意揉捏的橡皮泥。应在加强源头管理的同时，加强监督处置，严格禁止借开展营商环境评价之名，向地方政府、市场主体等收取各种费用，消除营商环境评价中的“灰色地带”。

评价“榜单”漫天飞，动辄冠以“国家”“中国”名头，或假以“权威”“官方”的字眼，以所谓的得分排名，误导社会公众，甚至借机搞培训、收取参会费……针对营商环境评价领域的种种乱象，国家发展改革委日前表示，将与有关方面共同重拳出击，坚决斩断营商环境评价背后的“利益链条”，严格规范营商环境评价行为，促进评价回归本源。

地方重视营商环境评价，期望在评价“榜单”上位次靠前一点，心情可以理解。毕竟，营商环境是市场主体赖以生存和发展的土壤，土质好不好、地力足不足，直接影响到经济发展的成色。事实上，营商环境已成为衡量一地乃至整个国家发展竞争力的重要指标之一。

对营商环境作出科学准确的评价，确有必要。建立符合中国实际的营商环境评价制度，是我国《优化营商环境条例》作出的一项制度性安排，其根本目的在于充分发挥评价对优化营商环境的引领和督促作用，指导并帮助相关城市掌握本地营商环境的总体水平、存在问题及改进方向等，为持续优化营商环境提供决策参考。

目前，有一部分营商环境评价是基于学术研究的层面，其采用的指标体系、评价方法、数据来源等与通行做法存在较大差异，主要用于学术交流和理论探讨。但还有很多评价“榜单”的意图显然不止于此，只要“好处费”“赞助费”到位，排名可以议价，结果可以“运作”。这种操作显然是对营商环境建设的损害。

对此，《优化营商环境条例》有明确要求，“开展营商环境评价，不得影响各地区、各部门正常工作，不得影响市场主体正常生产经营活动或者增加市场主体负担”“任何单位不得利用营商环境评价谋取利益”。国家发展改革委新闻发言人近日明确表态，国家发展改革委组织的营商环境评价坚持以评促改、以评促优，不设“排行榜”“奖牌榜”，更不会向任何城市、单位收取费用。

营商环境评价是一项科学而严肃的工作，绝不是随意揉捏的橡皮泥。一方面，要加强源头管理，对于没有得到国家认可、授权或仍处于学术研究阶段的营商环境评价，应注明其研究属性，规范文字表述，避免对社会公众和市场主体产生误导；另一方面，要加强监督处置，严格禁止借开展营商环境评价之名，向地方政府、市场主体等收取各种费用，消除营商环境评价中的“灰色地带”。

优良的营商环境是干出来的。当前，越来越多的地方意识到营商环境的重要性，在发展观念上也从过去的“比拼GDP”转向如今的“比拼营商环境”，但营商环境建设是一项系统性工程，不仅需要抓铁有痕、踏石留印的十足干劲，更要有立足长远、久久为功的务实态度。当务之急是，继续以深化“放管服”改革为抓手，坚持问题导向补齐短板，持续推动营商环境优化提升。

需要指出的是，一个地方的营商环境究竟如何，市场主体是最有发言权的。其切身感受和真实口碑，才是对营商环境最客观、最公允的评价。（顾阳）