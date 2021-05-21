广东省新冠疫苗累计接种剂次全国居首

5月20日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，广东省卫生健康委党组书记、主任段宇飞出席并介绍了广东疫情防控和疫苗接种工作经验。截至5月19日24时，广东累计接种新冠病毒疫苗3915.42万剂次，居全国首位，累计接种了2940.54万人，其中1001.53万人完成了全程（两剂）的接种。

作为全国首个单日接种量破百万的省份，广东能“打”的“秘笈”是什么？入境人员全国最多，外防输入怎么做？核酸检测如何帮助病例“早发现”？发布会上，段宇飞应记者提问一一进行回答。

疫苗接种

日接种能力可达201万剂

广东作为全国常住人口第一大省，流动人口多，是国家部署的新冠病毒疫苗大规模接种第一梯次的重点省份。发布会上，段宇飞通报了广东疫苗接种的最新情况。截至5月19日24时，广东累计接种新冠病毒疫苗3915.42万剂次。

广东为什么能“打”？段宇飞分享了四条“秘诀”。首先，广东对疫苗接种实行了“区分梯次、板块轮动”的策略。按照所处的地理位置是否为口岸城市、人员流动性、对外交往频次和接种能力，将全省21个地市分为三类。

前期疫苗供应不足时，重点保障流动人口多、输入风险较高的广州、深圳、珠海、佛山、东莞等第一类地区疫苗供应。待疫苗供应量加大时，逐步加大对第二、第三类地区的疫苗供应，轮动推进全省疫苗接种工作。

在接种单位的设置上，全省指定了固定接种单位2289家，接种单元6299个。设立大型临时接种点856家，接种单元7156个，其中还设置了60个固定的定点接种点，为港澳台同胞和外籍人士提供接种服务。

“这些接种点，按照最低的能力水平，每个接种单元日接种150剂次算，我省的日接种能力是201万剂。”段宇飞说。

疫苗运输和分配也直接影响疫苗的接种效率。段宇飞提到，广东实现了疫苗“随到随发，不留库存”。“我们建立了24小时的值班值守制度，每一批国家调过来的疫苗抵达广东后，从入库到出库，只需要两个小时。”他补充道，国家下达疫苗分配计划后，广东也会提前告知各地市疫苗分配计划，保证“苗到即种”。

疫情处置

6起本土疫情7天内有效控制

段宇飞介绍，常态化防控以来，我省共发生6起境外输入关联本地疫情，均在7天内得到快速、科学、有效控制，未发生传播扩散。

如何做到疫情有力处置？段宇飞总结了“早发现、快处置、精准控”三个要点。“早发现”方面，广东投入近20亿元，规范化建设441家发热门诊、1474个发热诊室，发热门诊实现县（市、区）全覆盖，发热诊室实现乡镇全覆盖，并在全国率先实现对发热门诊所有患者免费核酸检测。

核酸检测是“早发现”的重要手段。截至今年4月，全省共740家医疗卫生机构具备核酸检测能力，已实现全省县（区）级检测能力100%全覆盖，按照单采单检计算，单日最大检测能力228万人份。

为应对突发疫情，广东建成一支由1200名检测人员、2200名采样人员和相关设备设施组成的机动检测队伍。常住人口500万以下的城市，能确保在2天内完成全员核酸检测，常住人口500万以上的城市可以在3—5天内完成全员核酸检测。

今年4月，广东省《新冠病毒检测工作规范》（第一版）印发实施，将国家规定的8类“应检尽检”对象扩大至21类。目前全省每天重点人员核酸检测量约25万至30万人份。

为提升应急处置能力，全省6个片区分别安排一个现场工作指导组并下设7个专业小组。一旦发生疫情，指导组一小时内集结出发，并和公安实行“同时赶赴现场、同时开展调查、同时处置疫情”的“三同时”联合调查模式，做到疫情“快处置”。

同时广东还实施了对重点区域、重点人群的“精准控”。加强病原学监测，先后发现了境外输入英国突变株、南非突变株、尼日利亚突变株、巴西突变株和印度突变株。

外防输入

广东每天入境人员占全国90%

作为祖国的“南大门”，广东的防控境外疫情输入任务重、压力大。段宇飞介绍，目前广东每天入境人员占全国90%，每天在全省300多个集中隔离点隔离的人员有近3万名。

在外防输入上，广东严格落实入境人员的健康筛查、核酸检测、封闭转运、隔离医学观察“四个全覆盖”，筑牢口岸检疫、医学观察隔离点、社区排查、发热门诊、医疗救治“五道防线”，实现从国门到家门的全流程闭环管理。

身处粤港澳大湾区，跨境货车司机是防止境外输入的重点和难点。目前每天从深港口岸入境的跨境货车司机为6000人到7000人。对于这部分人群，广东实行了入境检疫、入境健康申报等八大措施，形成入境点、作业点、住宿点，工作沿线的“三点一线”全流程闭环管理。

在落实粤港澳联防联控方面，粤港澳三地已实现核酸检测结果“双互认”。粤澳两地防控措施做到防控目标一体化、防控措施一体化、防控数据一体化，两地凭7天内有效核酸检测证明可以自由通行。

进口货物也是防控境外疫情输入的关键点。段宇飞介绍，广东围绕“人员、产品、环境”三大重点，持续强化冷库、冷链物流企业直接接触人员、产品和环境核酸检测每周全覆盖；持续强化落实市场环境每日清洁通风消毒全覆盖；持续强化进口冷冻肉制品和水产品安全监管全覆盖。（记者 李秀婷 余嘉敏）