北京首条自行车专用路通行人次超318万

5月31日，北京市首条自行车专用路开通将满2周年。北京青年报记者从北京市交通委获悉，自行车专用路开通两年来累计通行量超318万人次，日均达4000-6000人次之间，累计碳减排超过800吨。除公交、地铁外，骑行自行车已经成为回龙观至上地之间通勤族的固定选择。

自专路已累计减排800吨

2019年5月31日，北京市首条自行车专用路开通。专用路东起昌平回龙观同成街与文华路交叉路口，西至上地后厂村路与上地西路交叉口，全长6.5公里，设置上下两条车道和一条潮汐车道。

昨天8时至10时，陆续有通勤族骑行自行车或共享单车从起点驶入专用路。9时许，从事互联网行业的张先生骑自行车驶入专用路，他告诉北青报记者：“单位在百度科技园，如果乘坐地铁大概需要一个半小时，而且非常拥挤，骑自行车也就50分钟。相比地铁和打车，骑行更加快捷舒适，同时还可以锻炼身体。”

北京交通发展研究院高级工程师胡莹介绍，自行车作为一种零碳的交通方式，较小汽车出行每人公里可减少0.17千克二氧化碳。出行结构的转变对于“碳中和”十分重要，若一名小汽车使用者转移采用自行车出行，一年能够减少1吨碳排量，从个体角度就基本实现了“碳中和”的目标。

北青报记者了解到，截至2021年5月中旬，自行车专用路累计使用量已经超过318万人次，日均达4000-6000人次，每人次平均骑行距离为3.8公里。根据自行车专用路使用者交通方式转移情况测算，自行车专用路已累计贡献超过800吨的减排量。

培育“通勤铁粉”约1500人

自行车专用路开通后，为上班族日常通勤提供了新选择，自行车出行成为回龙观与上地软件园之间性价比最高的通勤方式。

北京交通发展研究院调查显示，自行车专用路工作日骑行量呈现典型的“双驼峰”曲线。其中，早高峰时间为8：00-10：00，晚高峰时间为18：00-21：00，早晚高峰小时骑行量占全日总骑行量的65%左右。同时骑行呈现明显的潮汐性，早高峰以回龙观至上地方向为主（居住地到工作地），晚高峰反之。

骑行早晚高峰时段与通勤时段一致，骑行方向与通勤方向一致，说明自行车专用路服务了回龙观与上地软件园之间的通勤者。经过长期监测发现，自行车专用路已经培养了一批“通勤铁粉”，约1500人左右。

新增30处人脸识别摄像头

2020年1月1日起自行车专用路正式由市交通委移交昌平区管理，昌平区城管委为此成立自专路管理中心。昌平区城管委自行车专用路管理中心主任王溪介绍，正在结合科技管理手段试点推进自行车专用路失信惩戒，新增人脸识别摄像头30处、双面显示大屏3处，将全线视频监控系统纳入全区雪亮工程平台，在宣传文明骑行案例的基础上适时曝光违章骑行行为，促进市民出行文明习惯养成。

北青报记者注意到，运营两年来，自行车专用路沿线有诸多新变化，如沿线补种了月季等很多植物。此外，昌平区根据在服务区设置的骑行群众意见簿反馈，在专用路起点、终点设置自动售卖机，售卖矿泉水和饮料，满足市民骑行补给需要。

文/本报记者 刘洋