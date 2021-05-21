拦住流向餐桌的罂粟壳

“说好听的是卖中药，说不好听就是贩毒。”

近日，有媒体赴多地调查发现，国内多个主要中药材集散地存在罂粟壳地下交易，不少药材商长期以每斤500至700元不等的价格向从事卤味熟食、小吃早餐的摊贩或门店供货。在网上，寻觅买方、验货叫卖的交易更令人眼花缭乱。

罂粟壳黑市屡禁不绝，大概起于“罂粟能增加食物鲜味”的说法。但事实上，罂粟壳不是香料，传言中“提香增味”的作用并不明显。至于添加后能带来“回头客”，主要是罂粟直接作用到神经中枢，长期食用有可能形成上瘾机制。

正因如此，它被明确列为管制毒品。刑法明确规定了“非法买卖、运输、携带、持有毒品原植物种子、幼苗罪”。公安部也专门强调，食品掺用罂粟涉嫌欺骗他人吸毒罪，将面临处最少管制、并处罚金，最高七年以下有期徒刑、并处罚金的刑事处罚。

食品安全无小事。罂粟壳从田间走向餐桌，一路要经过生产、销售、物流、加工等多个环节，但经过多年整治，居然还能畅通无阻地流向餐桌，这固然说明了治理之难，但也说明了监管有盲区、有死角，相关部门还有很多工作要做。

譬如，线下商家普遍以药材商的名义进货，客观上造成了隐蔽性强、取证难。对此，应该进一步强化专项打击力度，从生产端、物流端、消费端等顺线深挖，一查到底，打破黑产利益机制，强化不敢买卖、不能买卖、不愿买卖的高压氛围。

还有，记者以“大烟壳、罂粟壳、大烟果、米壳”等关键词检索，居然能搜到几十个QQ群，一些平台到底有没有尽到应有的信息主体责任？这些新动向、新问题，对网络平台提出了更高要求，须更加重视社会责任，协同进行社会治理。

只有在每个环节都真正做到“零容忍”，才能确保广大人民群众享有“舌尖上的安全”。希望“罂粟壳流向餐桌”这样的闹剧别再出现了！