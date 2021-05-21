对网红玩具要“消费避雷”也要“监管排雷”

六一国际儿童节将至，“宠娃大军”们又准备为孩子精心挑选礼物，线下实体商场、线上购物平台也为儿童节促销开始预热。儿童玩具不断推陈出新，其艳丽的色彩、新奇的功能、炫目的视觉体验令孩子们着迷，但部分玩具的安全性也令人担忧。2008年以来，我国相关部门召回儿童用品1189次，占消费品总召回次数的49.6%，涉及数量接近600万件。（5月20日《科技日报》）

六一儿童节是儿童玩具消费旺季，很多父母或亲友都会给儿童买各类玩具礼物，以“新、艳、奇、炫”为卖相的水晶泥、巴克球、水弹枪等网红玩具备受青睐。然而，一些网红玩具却成为“伤娃玩具”，要么含有有毒有害物质，要么存在安全隐患。近年来，有关玩具伤娃的案例频频发生，为我们敲响警钟。儿童健康权益无小事，特别是在六一儿童节前夕，专门向网红玩具消费者发出“避雷”警示，具有很强的消费安全教育意义和引导意义。

不仅媒体应该多报道、分析、揭露网红玩具中存在的种种问题，消协、监管部门也应结合投诉举报加强对网红玩具的风险监测，及时查处问题玩具，向社会定期发布网红玩具消费警示，曝光网红玩具的问题点、侵权点、风险点，指导消费者擦亮眼睛，理性消费，选择性消费。

规避网红玩具的安全风险既要“消费避雷”，更要“监管排雷”。“消费避雷”具有被动性，是权宜之策，治标不治本，“监管排雷”才是治本之策，能从根源上解决问题，能从系统上消除网红玩具的风险。市场监管等部门应该瞄准网红玩具的生产、线上线下销售等环节，瞄准不同类型的安全风险、隐患，对网红玩具分类施治。

有部分检测、监管标准已经滞后，不能跟上网红玩具发展的节奏，不能覆盖网红玩具的原材料、涂层、结构、零件等要素，给网红玩具的不健康、不安全因素提供了一定的生存空间。标准制定部门应针对网红玩具的发展趋势和特点，对接国际标准和消费安全需求，从严制定、更新、完善相关玩具标准，明确玩具耗材“黑名单”，给玩具套上“标准紧箍”，给玩具生产经营和消费者维权提供依据、指南。

监管部门应联合玩具协会推进玩具工艺改良，替换不健康不安全的原材料，消除风险点、隐患点。对于经过整改能够达到保障人身健康安全要求的网红玩具，督导企业进入规范生产经营的轨道，建立健全风险说明和警示制度。对于网红玩具中的三无产品、假冒伪劣产品以及高风险材料无法替代产品、高风险工艺无法改进产品，应利用监管手段早发现、早预警、早干预，逼其下架、退市。监管部门应当增强责任意识，堵住监管漏洞，消除履职的死角死面，提升监管的效率和质量。

鉴于大量网红玩具在网络销售，电商平台应担起管理责任，加强对入驻商家资质的审核，督导商家严格履行进货查验义务，维护信用评价秩序，发现问题或嫌疑及时向监管部门报告。

在六一儿童节前后对网红玩具进行重点关注、警示或监管符合市场规律和监管规律，固然有其必要性，但排除网红玩具的健康安全隐患不能止于重点整治。在平时，各项监督机制也应保持均匀的责任输出，应该有长远的治理规划和行动，这样才能取得更好的治理效果，才能为消费者创造健康、安全、放心的消费环境。