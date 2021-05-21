晚上睡觉时，李先生突然感觉耳朵里面有东西在动，被痛醒了！他赶忙来到广州市红十字会医院就诊，医生竟从他的耳道里取出一只大蟑螂！

接诊的耳鼻咽喉头颈外科主治医师许燕飞介绍，夜间急诊经常遇到类似病人，大都是活虫惹的祸。活虫对耳朵是有危险的，轻则疼痛、出血，严重的会导致耳聋，必须马上处理。

许燕飞介绍，随着天气变热，各种蚊虫也活跃起来了。许多小虫尤其是飞蛾、蚊子、蟑螂等，会趁人们晚上熟睡时进入人的耳朵中，大家一定要警惕。

小虫进入耳朵后，许多人的第一反应是立刻用手去掏，许燕飞提醒，这一方法是大忌，“虫子进入耳道后，用手去掏，它反而会往耳朵深处钻，使鼓膜受到伤害。如果没有外部刺激，虫子会相对安静一点。”此时千万别慌张，以下两种处理方法简单易学，大家一定要记住：

1.用手电筒照一照。喜光的小飞虫如飞蛾、蚊子等见光后就可能飞出来。但如果是蟑螂等怕光的虫子可能会适得其反。所以如果不能确定虫子的类别，这种方法不建议反复进行。

2.耳内滴油。可以用食用油或甘油等滴几滴到耳内，过两三分钟后等虫子溺死，可以把头歪向患侧，让小虫随着油淌出来。

许燕飞强调，以上两种方法供紧急时采用，无论采用哪种方法，如果虫子没有出来或者无法确定是否耳道内有虫子，要尽快到医院找医生检查处理。（记者张青梅 通讯员孙冰倩）