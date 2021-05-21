用爱心托举孩子未来（暖闻热评）

【人物】80后“白发校长”张鹏程

【故事】张鹏程是河南省周口市太康县清集镇二郎庙小学校长。他是一名“80后”，却因头发花白而被亲切地称为“白发校长”。几年前，他来到二郎庙小学担任校长时，学校只有不到30名学生。张鹏程修缮校舍，开办幼儿园，还经常拿自己的工资补贴学校餐费。在张鹏程的努力下，学校越办越好，目前已有将近150名学生，其中大部分学生是留守儿童。

【点评】

不久前，一段视频感动了很多网友。视频中，女孩要把学校发的鸡腿带回家给妈妈，校长听到后连忙对孩子说：“你吃吧！我再给你拿个鸡腿。”这位校长就是张鹏程。

身材瘦削、头发花白、皮肤黝黑、衣着简朴，与同龄人相比，不到40岁的张鹏程显得颇为老成。年龄与外表的反差背后，是他这些年为乡村教育付出的心血。正如网友所说，他把青春献给了教育事业、把爱与耐心给了学生，而把白发和操劳留给了自己。

在乡村教书育人，需要热爱教育的定力、淡泊名利的坚守。深入了解张鹏程，更能感受到他对孩子们的真情关爱、对教育事业的倾情付出。之前，学校条件不好，学生冬季洗澡不方便，张鹏程就自掏腰包带他们到乡村浴池；学校有营养餐，但为了让孩子们吃得更好，他常常拿自己的工资来补贴餐费，让孩子们吃上更多肉和水果；学生大多是留守儿童，张鹏程和老师们就尽力陪伴和开导他们，希望“能让他们感觉到家的温暖”。张鹏程曾说：“我想让孩子们都懂得什么是爱，没有体会到爱的孩子一生是不会幸福的。我们希望提供温馨有爱的环境，孩子们在这样的环境中长大，等他们步入社会，也去帮助别人、爱别人。”

当被问及坚守乡村的原因时，张鹏程说得很简单：“二郎庙村是我成长的地方，这就是一种缘分，这也让我下定决心为学校做出点改变，反哺我的母校。”反哺母校、献身家乡教育，这是从农村走出来的张鹏程的感恩情怀，更是一位教师托举乡村教育的爱与责任。老一辈教育工作者“捧着一颗心来，不带半根草去”的精神，同样在今天的广大教师身上闪光。他们怀着赤诚之心、奉献之心、仁爱之心投身教育事业，特别是在广大乡村，数百万乡村教师、近百万特岗教师、数十万支教教师，用爱心和智慧点亮万千乡村孩子的人生梦想。

照亮孩子的未来，需要拨亮教育的灯火；推动乡村教育的发展，离不开一支“下得去、留得住、教得好”的教师队伍。将更多优质教育资源向乡村倾斜，让每个乡村孩子都能接受公平、有质量的教育，让老师们在岗位上有成就感、生活上有幸福感、社会上有荣誉感，乡村教育的振兴才能有更多支点，孩子的未来才会有更多可能。

《 人民日报 》（ 2021年05月21日 05 版）