管住助推粉丝“氪金”的手

如今，在“追星族”中，常有以青少年为主力的粉丝，为支持偶像而出资，各家艺人后援会也时常发起“集资”。不少未成年人省吃俭用将自己的零花钱打入“集资”账户。有记者调查发现，很多人之所以花钱追星，是为了获得粉圈的身份认同，不花钱不被接纳。更有73.4%的受访青少年指出粉丝团会道德绑架，强迫粉丝氪金。

“氪金”原是指游戏玩家的充值行为，现在已泛用到粉丝“为偶像充值”。可游戏也好，支持偶像也罢，氪金本质上都是为满足个人喜好的自发行为，量力而为即可。但眼下有一些偶像后援团，打着“爱的旗号”，一边道德绑架，一边威逼利诱，“不买就不是自己人”，有的甚至炮制“虐粉”小故事，变着法子让粉丝为所谓的“集资”多氪金。而青少年阅历尚浅，心思较为单纯，很容易被这些“动之以情，晓之以理”的话术煽动，盲目跟风氪金，为爱充值。

粉丝被迫氪金乱象，根源还在于“饭圈”之乱。顺着这条氪金链，不难挖出背后的龌龊——有人刻意操控“饭圈”，利用粉丝牟利。饭圈本应只是一个共同爱好者所聚集的圈子，但在资本的推波助澜之下，“饭圈”俨然成为经营粉丝经济的最佳场所。

若是理性地维持，利用情绪资本来经营粉丝经济也无可厚非，毕竟有需求，就有供给；但若为了短期逐利，人为地鼓动情绪，这就让原本是“你情我愿”的情感消费，变为实质性的收割。而且这些被挑动起的情绪，容易影响网络生态之余，甚至会波及线下，制造事端。比如前不久的粉丝“倒奶”事件，影响极为恶劣。点燃粉丝不理智情绪的，正是“饭圈”背后的操盘手们。

整治“饭圈”乱象，就应抓其“七寸”。当下无论是“集资”，还是强迫氪金，游离在灰色地带是其最大的底气。对此，监管部门在进一步加大打击力度的同时，更要及时出台有针对性的法律法规，补上监管的空白，规范“饭圈”背后利益体的行为，限制其对粉丝消费的诱导、过度投机和绑架，对涉嫌违法集资，或存在诈骗的行为，应严惩不贷。此外，要理解青少年的情感需求，引导他们理性追星，理性氪金。（陈文杰）