上海警方最近披露申城首例“套路加盟”合同诈骗案，相关品牌代言人马伊琍被推上舆论风口浪尖，风波至今仍未平息。近年来，从货不对版到夸大宣传，再到造成受众难以挽回的经济财产损失，明星代言虚假广告乱象频频发生，引发公众关注。相关专家表示，明星代言虚假广告不仅有违社会公德，更涉嫌触犯相关法律。

社会事件似乎也有“传染性”，一件事情发生之后，就会触动同类事件频发的“开关”，明星代言就是这样。近来，明星代言频频“翻车”，颠得“乘客”头晕目眩，甚至人仰马翻。那些跟着明星“上车”的投资者、消费者，有的上当受骗，有的亏了血本。消费者相信明星代言，买点产品上当，只是破点小财，要是跟着投资，赌上身家性命，麻烦就大了。上海一位老人，看了某知名人物代言某平台，于是投资38万多元，该平台爆雷后，老人血本无归，欲哭无泪。

明星代言几乎是“无本生意”，拍一个广告片，或拍几张照片，天价代言费“袋袋平安”，就算代言的公司或产品出了事、害了人，只需一纸“道歉”，就能全身而退，像啥事都没发生过。正因为收益高而风险小，明星对代言趋之若鹜。某网红燕窝品牌，最近被课以20万元的行政罚款，并“责令停止发布广告，责令广告主在相应范围内消除影响”，但在其官方网站，仍有明星为其站台，并称“我吃×××很长时间了，一直都很喜欢……”，代言行为丝毫不受事件影响。

代言时冲在前头，出事后缩在里头，代言明星很任性，受害群众很无奈。因此，大家都希望对“翻车”的代言明星进行追责，事实上法律也有相关规定，只不过知易行难。除非明星代言存在明显违法或违规问题，否则事情也不好办。相关法律规定，明星明知对方有问题仍然坚持代言，或者应该知道对方情况而不去了解，才会被追责，“明知或应知”由谁来举证？受害人做不到，除非举证责任倒置。

小心“上车”，才能躲过明星代言“翻车”。安全性最高、成本最小的办法，还是投资者、消费者自己多长一个心眼，不要因为相信明星转而无条件信任其代言的企业或产品，两者根本不是一回事，不能画等号。广告上，代言明星对某款产品吹得天花乱坠，甚至还说自己一直在用，其实都是企业写的文案，明星代言之前可能见都没见过该产品。比如，某大牌女明星说自己的孩子一直在喝某款不知名的奶粉，你信吗？做个理性的投资者、消费者，在做投资或消费决策之前先过一遍脑子，才能把踩雷的风险降到最低。（练洪洋）