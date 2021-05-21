“接种率超80%”是进度表更是动员令

日前，北京累计接种新冠疫苗人数达到1590万余人，18岁及以上人群“第1剂”新冠疫苗接种率突破80%。全市医疗卫生、邮政快递等重点行业，接种率超过90%。让人心安的进度表，见证着全民抗疫的责任与担当，彰显着首都北京的组织能力与治理水平。

众所周知，防控疫情最有效、最经济的办法就是接种疫苗。今年以来，北京疫苗接种工作快速启动、高效推进，从调动近2万名接种及医疗救治人员，全市日接种能力稳步提升到40万剂以上；到创新接种方式，将移动接种车开到市民家门口；再到专门开设“夜场”，为上班族提供接种便利，一整套科学、周全的机制，让群众享受到了“想打能打，随到随打”的一站式服务。事实证明，只要把相关工作做精做细，就能最大限度凝聚共筑免疫屏障的巨大合力。

推进疫苗接种是攻坚战也是持久战，阶段性成绩十分喜人，但还远没到庆功、松懈的时候。正所谓“一隅不安，举世皆危”，眼下，全球疫情不容乐观，病毒变异频发，国内个别地区出现本土病例，“外防输入、内防反弹”压力很大。而根据科学研判，中国要构建起对新冠病毒的群体免疫屏障，全民接种率要达到70%到80%。于北京而言，目前只是18岁及以上人群“第1剂”新冠疫苗接种率突破80%，全民接种率距离达标还有差距。此外，目前各区各街乡的接种率并不均衡，全市60岁及以上人群的接种率还不够高，可以说依然存在一些“洼地”。从这个角度讲，“接种率超80%”既是进度表，更是动员令。各区各部门各单位要坚持“标准不降、节奏不变、力度不减”，针对重点地区、重点部位、重点人群查缺补漏，倒排工期、压茬推进，确保应接尽接。

而对市民个人来说，全市疫苗接种率直线上升，并不意味着个体可以高枕无忧，“既然别人打了，自己就不用打了”之类想法更是站不住脚。构建免疫屏障的意义在于阻断病毒大范围传播和流行，侧重于公共卫生层面，并不意味着未接种的个体就不会感染发病。更重要的是，疫苗是公共产品，接种疫苗是公共责任。如果一部分人始终心存侥幸，认为“打不打无所谓”“等一等没什么”“少了我不要紧”，将履行责任视为别人的事，放任自己成为不设防的漏洞，群体免疫屏障就很难建立起来，全面恢复正常生产生活的时间也将不得不继续延后。研究充分证明，接种疫苗后，重症风险会大幅降低。符合接种条件的市民尤须应接尽接、应接快接，这是对自己负责，也对家人、社会负责。

北京作为首都，作为超大型国际化大都市，人口基数大，人员流动强，免疫屏障的构建，也注定是一个动态波动的过程。在做好本市常住人口应接尽接的同时，同样有必要对境外来京人员，以及国内外地来京人员，制定切实可行的疫苗接种方案。对长时间在京工作的，要做好动员，力争其及时在京接种；短时间来京出差的，也要引导其在当地接种完疫苗再流动。毫不松懈抓好疫情防控，落实既有的基础性防控举措，同时针对不同情况，分类施策提高疫苗接种率，我们的抗疫防线才能更加牢固。

群体免疫屏障无法坐等而来，需要每个人的一“臂”之力。人人有责、人人尽责，不断巩固和扩大接种成果，抗疫的最终胜利一定属于我们。