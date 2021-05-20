国产新冠疫苗可以应对印度变异毒株吗？新冠疫苗接种最新权威解答来了

人民网北京5月20日电 （张文婷）近期，我国新冠病毒疫苗接种提速。国家卫健委数据显示，截至5月19日，全国累计报告接种44951.1万剂次，其中最近8天共接种超过1亿剂次。今日，国务院联防联控机制就疫情防控和疫苗接种有关情况举行发布会，针对近期民众关心的新冠病毒疫苗接种的热点问题，多位专家给出详尽解答。

国产新冠疫苗可以应对印度的变异毒株吗？

可以！

我国的新冠疫苗可否应对新出现的印度变异毒株成了近期的热点话题。对此，中国疾控中心研究员邵一鸣表示，针对新出现的印度变异株情况，正在密切关注、开展研究、积累数据。他强调：“我国对印度变异株的初步研究结果显示，我国现有疫苗可以应对印度变异株，可以产生保护作用。”

邵一鸣补充道，如果出现现有疫苗应付不了的变异株的情况，我国的灭活疫苗亦有很快捷的方法来应对。“只要在投料端加入新变异株的病毒，整个生产工艺不用做丝毫改变，产品端出来的就是针对变异病毒的新疫苗。为此，相关部门都在密切跟踪，一旦出现现有疫苗不能应对的变异毒株，就会有新的疫苗投入使用。”他说。

新冠病毒疫苗什么情况下可以“混打”？什么情况下不可以？

同类同条技术路线的疫苗可“混打”，不同类型不可“混打”。例如，灭活疫苗只能替代灭活疫苗，蛋白亚单位疫苗只能替代蛋白亚单位疫苗。

邵一鸣在发布会上表示，公众在接种两剂次新冠疫苗中遇到分属于不同厂家的情况，主要原因可能是疫苗的供应一时没有到位。科学研究试验表明，在这种情况下，使用另外一个厂家的同一条技术路线的疫苗，效果是完全一样的，既不会影响保护效果，也不会影响疫苗的安全性。

需要注意的是，灭活疫苗、腺病毒疫苗、蛋白亚单位疫苗之间不可互相替代。中国疾控中心免疫规划首席专家王华庆建议，尽量使用同一个企业的产品来完成新冠病毒疫苗的全程接种。

一瓶疫苗两人用会否影响接种效果？

不会！

邵一鸣指出，我国生产的两剂次疫苗和一剂次疫苗，在原辅料、生产配方、包材、生产场地和工艺参数上都是一样的。不同之处在于，装量是一剂次还是两剂次。

“目前，装量都是有富余量的，两个人使用完全够，公众不需要担心。”他表示。

疫苗中有絮状物是质量问题？

不是，属正常现象。

邵一鸣解释，疫苗外观并非完全澄清透明像蒸馏水一样。由于疫苗的成分及其佐剂之间会形成一种乳白色的混悬液体，混悬液体在静置的情况下可以分层。合格的疫苗应为“乳白色混悬液体，可因沉淀而分层，易摇散”。

他表示，公众可以放心接种疫苗，我国厂家生产的新冠病毒疫苗，在放行前要经过严格的质量检验。首先是厂家按照国家标准进行自检，自检合格后，报检国家药监局以及药监局指定的相关第三方检验机构。通过第二次检验合格之后，国家药监局进行批签发的检验，批签发检验合格之后才能放行。

“疫苗一旦发生问题，在诸多的检验过程中，会被及时发现和剔除。因此，接种点上使用的疫苗都为合格疫苗。”他说。

根据《新冠病毒疫苗接种技术指南》，灭活疫苗两剂之间最佳间隔期是8周以内，第二剂如果超过8周是不是没有效果？

不是！

王华庆表示，通常情况下，要按照程序间隔去完成接种。假如超过了这个间隔或者再延长，后续的接种也都是有效的。

他指出，灭活疫苗要求在8周之内尽量接种完成，假如第二针和第一针间隔超过了8周，这种情况下也无需补种，或者无需重新开始进行接种，只需将缺的剂次补上即可。

他提醒公众，在接种疫苗的时候，按照要求尽量在8周之内完成第二剂灭活疫苗的接种。