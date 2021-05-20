重温延安精神 追寻红色足迹

5月18日，由伊利集团主办、人民网·人民健康支持的“盛世初心 朝气向前”伊利集团庆祝建党百年系列活动第二站，走进了延安市杨家岭革命旧址。延安市文化体制改革和文化产业发展办公室主任张利东，杨家岭革命旧址副主任张雪冬，延安市宝塔区东关街社区党支部副书记杨静，中央文献研究室陈云思想生平研究会理事、陕西省委党校延安精神研究中心特约研究员高慧琳，伊利集团总裁助理苏玉峰等嘉宾参加了活动。

伊利集团总裁助理苏玉峰在开场致辞中表示，在延安举行“盛世初心 朝气向前”伊利集团庆祝建党百年系列活动，就是要共同追忆百年党史，鼓舞斗志、明确方向、坚定信念、凝聚力量、启迪智慧、砥砺品格，用实际行动为党的百年华诞献礼。

“在多年的探索实践过程中，伊利集团形成了以‘一中心、两促进、三主动、四融合’为特点的‘1234金字塔’党建工作模型，并坚持以‘党建引领、产业带动、协同发展、共享健康’为方针，将高质量的党建工作融入乳制品产业链上下游各个环节，引领全产业链的健康发展。”在介绍多年来伊利集团积极探索企业党建历程时，苏玉峰表示，陕西省是我国奶业大省，也是我国乳品工业的重要基地。未来，集团将落实陕西省奶业振兴政策，助力陕西省奶业与经济高质量发展，善尽企业社会责任，为三秦大地温暖助力。

伊利集团总裁助理苏玉峰致辞。受访者供图

活动上，中央文献研究室陈云思想生平研究会理事、陕西省委党校延安精神研究中心特约研究员高慧琳，以《党中央在陕北的十三年》为题展开演讲。高慧琳从第二次国内革命战争后期、抗日战争时期、解放战争时期三个阶段，将中共中央在陕北十三年的历史脉络进行梳理讲解，并将其中的历史意义与经验启示进行了总结和分享。随后，在她的带领下，现场与会嘉宾和党员代表共同宣读了入党誓词。

党员代表重温入党誓词。受访者供图

据伊利集团相关人士介绍，“同心向党，共绣党旗”环节会以接力的形式贯穿系列活动始终，在8个城市的参与者一起绣制完成后，这面党旗将被送入集团总部博物馆永久保留。此次绣制的党旗是标准6号旗，完成共计约需36500针，象征建党100周年以来约36500天的光荣岁月。

参会嘉宾现场绣制党旗。受访者供图

此外，延安市宝塔区东关街社区党支部与伊利集团陕西分公司党支部在活动上签署了党建共建协议。据了解，未来双方将积极整合各方资源，开展双向联系、双向服务，共同加强党建工作、服务社区居民、共创和谐社区。活动最后，与会嘉宾一同参观杨家岭革命旧址。

“盛世初心 朝气向前”系列活动下一站将在北京举办。据悉，活动自2021年4月27日至今已经走进上海、延安两地，接下来陆续会在北京、大庆、深圳、海南岛、武汉、呼和浩特六地举行。