北京市民政局发布风险提示 谨防养老领域非法集资

近期，一些机构和企业打着“养老服务”“健康养老”等名义，以“高利息、高回报”为诱饵实施非法集资活动吸收老年人资金，给老年人造成严重财产损失和精神伤害，存在重大风险隐患。为防范养老服务领域非法集资风险，昨日，北京市委社工委市民政局发布关于养老领域非法集资的风险提示。

市委社工委市民政局相关负责人介绍，养老行业的非法集资表现形式主要包括，以提供“养老服务”为名非法集资；以投资“养老项目”为名非法集资；以销售“老年产品”为名非法集资；以宣称“以房养老”为名非法集资。

这些手段存在哪些风险点？市委社工委市民政局相关负责人介绍，首先是高额利息无法兑现，机构或企业承诺的高额利息主要来源于老年人缴纳的费用，属于拆东墙补西墙。多数企业不存在与其承诺回报相匹配的正当服务实体和收益，资金运转难以持续维系，高额利息仅为欺诈噱头，一旦资金链断裂，高额利息无法兑付，本金也难以追回。其次，资金安全无法保障。机构或企业超出可持续盈利水平承诺还本付息，以高额利息为诱饵骗取老年人钱财。大量资金难以得到有效监管，由发起机构控制，存在转移资金、卷款跑路的风险。此外，养老需求也无法满足，机构或企业以欺诈、诱骗的方式，骗取老年人信任，向老年人承诺高端养老服务或者销售养老产品，往往无法达到预期效果，老年人的养老需求无法得到有效满足。

市委社工委市民政局提醒，请广大老年人和家属提高警惕，谨慎预付高额养老服务费用，不为高额回报所诱惑，增强风险防范意识和识别能力，自觉远离非法集资，防止利益受损。如发现涉嫌违法犯罪线索，请及时收集和保存广告宣传资料、推介会录音录像、合同协议、转账凭证等证据，积极向各区处置非法集资牵头部门举报。