北京海淀“一针疫苗”累计接种7028支

记者从海淀区获悉，海淀区在10处新冠肺炎疫苗接种点提供“一针疫苗”接种服务。截至昨日20时，海淀区“一针疫苗”累计接种7028支。

“您是想打‘一针疫苗’，还是两针的？”昨天下午，在海淀区花园路街道疫苗接种点，医护人员向接种者询问接种意向。北青报记者了解到，“一针疫苗”的生产企业为康希诺生物股份公司，属于腺病毒载体疫苗，只需接种一次即可完成。

花园路社区卫生服务中心副主任李音华介绍，花园路接种点是最早开始接种“一针疫苗”的接种点，自4月21日“开打”。该接种点每天接种人数在1200人左右，其中约有300人至400人自主选择接种“一针疫苗”。

“选择接种‘一针疫苗’的大部分都是年轻人。”李音华介绍，由于一针就能完成免疫程序，许多工作时间紧凑或有出差、出游安排的年轻人更倾向于选择“一针疫苗”。

在不良反应方面，“一针疫苗”与其他疫苗基本类似，包括接种部位红肿、疼痛等，也可能发生发热、乏力、头疼等。社区卫生服务中心的工作人员会对接种者进行监测和回访，接种者也可以拨打印在知情同意书上的热线电话进行咨询。李音华表示，目前，“一针疫苗”的适应人群为18岁及以上成年人。不过，根据《新冠病毒疫苗接种技术指南》，对于肿瘤患者暂时还不推荐腺病毒载体疫苗。

据海淀区疫苗接种工作专班负责人介绍，目前海淀区共有10个接种点能够提供“一针疫苗”接种服务，包括东升镇社区卫生服务中心、甘家口社区卫生服务中心、花园路社区卫生服务中心、田村路社区卫生服务中心、西三旗社区卫生服务中心、香山社区卫生服务中心、羊坊店社区卫生服务中心、永定路社区卫生服务中心、北京小荷门诊部有限公司成人门诊、航天中心医院成人门诊。今后，随着“一针疫苗”供应量增加，接种点的覆盖范围也会扩大。

此外，北青报记者了解到，截至5月19日17时，海淀区当日接种新冠疫苗48744支，其中第一剂24775支，第二剂23969支；累计接种4640015支，其中第一剂2568707支，第二剂2071308支。

摄影/方非