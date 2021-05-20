“三无理财课”背后的乱象

“1元学理财，被骗近万元”“师资成疑问，投诉种类多”“学员欲投诉，却人去楼空”……今年以来，国内财商教育行业乱象引发关注，消费者上当受骗的案例频频被曝光。

记者调查发现，售价9.9元、12元不等的“理财课”运作模式与早年售卖炒股软件的套路极其类似，大多通过低价吸引学员后诱导其购买高价课程产品。最让人担心的是，这些机构还可能诱导学员后续投资股票、保险甚至境外的非法资金盘。

现象

网络理财课广告刷屏

“每天打开手机，我的被动收入比我的日薪还要高，月薪3000也有自己的理财方法，只需12元”“普通人只会想着把钱存进银行，而富人却想着让口袋里的钱工作，学习理财就是你逆风翻盘的机会，9.9元报名”……打开手机，你有没有刷到过这样的理财课程广告？

记者注意到，尽管今年以来，媒体不断曝光国内财商教育行业乱象，但各培训机构不但没有收敛，反而加大了在各大网络平台的投放力度。财务自由，这契合了疫情影响下部分人群对财富增长的渴望，培训机构则通过这些视频广告不断贩卖焦虑。以微淼商学院为例，平台公然打出“让1亿人财商及格，让财务自由不再难”的平台使命，对外宣称“不到4个月打造了抖音理财类话题第一大号，为4000多万人普及了理财知识”。微淼商学院表示，截至2020年末，其抖音平台粉丝总量已超过420万，视频累计播放量5.5亿次。

链条短、模式轻、增长快，财商教育的模式让数以千计的企业涌了进来。天眼查数据显示，近三年理财教育类公司的注册量超过4000家，相比前三年翻了一倍之多。据悉，微淼商学院估值已超过百亿元，单月收入超过2亿。快财商学院去年也刚完成了一笔数千万美金的D轮融资，累计融资额超过1亿美元。

套路

诱导学员网贷分期买课

购买课程后，记者潜入到微淼商学院的课程群中，发现授课形式主要是通过班级微信群，以文字+视频的方式呈现。所谓入门课，更多是早中晚向消费者灌输大量“心灵鸡汤”，刺激消费者通过理财赚大钱的欲望。比如“跑不赢通胀，10万块存银行1年后买东西还亏1000多，不如把钱变成知识，花钱投资自己。”

上了6天的课程后，群内的班主任会不断强调理财课程不足以让学员们实现财富自由，“想要实现财富自由，要继续学进阶课程，价格是6998元”。为了刺激学员消费，老师还会不断谈到家庭资产负债的问题，将负债分成好的和坏的两大类。“只有投资自己头脑的负债才是好的！其余一切负债都是坏负债！”一名微淼商学院的老师在群里向学员表示。

这一切都是在为诱导学员分期付款做铺垫。“进阶课程价格太贵了。”一位学员在群里表示。一名微淼老师则劝说可以用花呗、借呗、信用卡、京东白条等分期付款。“分期12月每月只需600多元，只要认真跟着老师学，几个月就可以赚回学费。”

“购买进阶课的客户基本都是刷信用卡或者花呗为主，占到至少90%以上。”从微淼离职的员工牛先生透露，基本一个200人的群运营得好的话，大约能有20多人付款，转化率10%左右，老师们月收入就能维持在3万至5万元之间。“报名的学员大多是全职宝妈、年轻人还有小部分老人，都属于弱势群体，这样搞，我确实良心有点过意不去。”

猫腻

微信群藏了几十个托儿

“除了用话术不断刺激客户冲动交钱外，老师还必须打电话过去逼单，承诺什么好处随便说，关键是赶紧让人下单。”牛先生表示，通常在理财课微信群里售卖进阶课程的第一天没几个学员交钱，除了话术刺激外，需要气氛组不停发交钱截图。

牛先生口里的行话“气氛组”，也就是老话说的“托儿”。“每个群里都有安排气氛组，一是维护老师的权威，二是引导诱惑其他学员购买新的课程，开通港股等证券账户，简单来讲就是‘听老师话，能挣钱’。”牛先生表示，这样营造出来的气氛就是：“人家都买了课程，就你没有买，人家都报名开户去炒港股，你没有去。”

记者仔细浏览微信群聊天记录发现，确实有近十个“学员”在课程中相当活跃，还有一些学员在7天课程结束后晒出了付款记录。但令人哑然失笑的是，记者回溯其中三四名学员的信息时发现，其备注名已经改成了“微淼××老师”，朋友圈也均是微淼的宣传信息。此外，记者注意到微信群里晒出的数张付款截图十分模糊，当记者公开质疑时间对不上时，却被群里的人警告“瞎带节奏”、“再说踢你出群”。

“好家伙，原来我上的不仅仅是一堂财商课，更是一堂多口相声，不但节奏感掌握得好，台词也不会乱。”学员刘女士在微博上愤怒地吐槽，并晒出不同的学员在两个群里说出的一模一样的感言：“我媳妇儿根本就不认同理财，等我学完后有收益时再告诉她”、“老师您好，像我这样年纪偏大，学历不高的人该怎样有效学习呢？给点建议”等。这种利用微信群托儿忽悠投资者的做法，在金融诈骗案件中也屡见不鲜。

黑幕

推荐指定证券公司开户

“不卖保险，不卖理财产品，只做纯粹的理财教育。”记者注意到，微淼商学院不止一次公开强调。事实真的如此吗？记者调查发现，华泰证券早已被曝光与长投学堂、微淼商学院等财商教育平台有商业合作，在课程中进行软性植入。不少学员也反映，课后老师会给群里的学员发华泰证券的“推荐码”，大部分第一次开户的同学都是用老师给的“推荐码”在华泰证券开户的。

线上财商知识教育平台习财社创始人楚门在接受公开采访中也曾透露这一行业秘密。“习财社先通过内容引流，将用户导入9元课程的入门课；完成脱白教育后，习财社会引导用户直接进入单价在2000元左右的实操课环节。”楚门表示，在实操课之后，习财社可以在用户实操环节上抽取部分佣金，如股票开户、交易佣金。

多名网友还曝光了微淼商学院向高净值学员软性荐股，如推荐济川药业，并晒出了微淼老师和学员对话记录——“只要微淼学员都砸这只股，还真有可能砸停”……在雪球、东方财富等平台，关于微淼和济川药业的讨论比比皆是。“这些财商教育平台以教育名义荐股荐基，与个别股市庄家合谋割散户。”刘女士表示。

呼吁

“财商教育”野蛮生长亟待监管

“财商教育快速兴起的原因是多方面的。”招联金融首席研究员董希淼表示，随着人均收入水平提高，公众投资理财意识快速觉醒，尤其是年轻人更希望通过投资理财来获得工资之外的收入，“财商教育”作为理财知识学习和培训领域的“知识付费”模式，快速兴起也就不足为奇。

“不过，在快速增长的过程中，财商教育一些问题逐渐暴露，部分从业机构野蛮经营，无序发展，市场秩序较为混乱。”董希淼认为，究其实质，“财商教育”领域的问题主要体现为“三无”，即无门槛、无资质、无监管。特别是“财商教育”公司既不受教育行政部门监管，也不受金融监管部门约束，在很大程度上处于“野生”状态。

董希淼表示，应尽快完善和加强对“财商教育”领域的监管，解决上述“三无”问题。

董希淼建议，相关部门应研究出台规范“财商教育”乱象的管理制度，对“理财教育”“财商教育”等机构注册实行前置备案或者审核，对从事理财培训的从业人员提出明确的金融从业资质要求。对以“财商教育”为名进行坑蒙拐骗的机构，司法部门要加大打击处置力度。各类媒体平台、短视频网站等，对“财商”“理财”“荐股”等相关课程要严格审核，杜绝无序推介。 （记者 袁璐）