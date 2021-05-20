网红餐厅后厨“黑”，早晚得黄

因为后厨环境卫生不过关，北京三家网红餐厅被抓了现行。据本报报道，近日，北京市市场监管局会同多家协会采取“四不两直”方式，启动“随机查餐厅”活动。检查发现，亲觅轻趣餐厅擅自更改布局，取消了专间仍进行冷食类制售；中关村谋食天下美食城在洗碗池内洗菜；红巷子餐厅半成品包装上没有制作时间和使用时限。目前，三家餐厅均被责令停止经营。

近年来，网红餐厅十分擅长营销造势，也的确吸引了大批食客前去“拔草”。餐厅想方设法聚拢人气，原本是好事，但若是把心思全用在表面功夫上，忽略了后厨的食品质量甚至是安全问题，那就“不对味儿”了。在洗碗池内洗菜、食品日期懒得标注等做法，既违反餐饮企业起码的行规，更违反《餐饮服务食品安全监督管理办法》。眼中光盯着自己的利益，肩上担不起对食客的责任，网红餐厅如此黑操作，怎么对得起食客的追捧？它们就该闭门思过，付出停业代价一点不冤。

令人遗憾的是，在街边林立的网红餐厅中，后厨暗藏“黑幕”者并不罕见。上个月，长沙一家网红餐厅被食客录下用剩饭回锅、重新搅拌后给顾客食用；西安一家网红餐厅被查出安排无健康证明人员从事直接入口食品加工。这些后厨“黑幕”，黑的不仅是“网红”店的名声，也是自家的前途。别说被监管部门依法关停后无法继续经营，就算没有这一纸禁令，当满怀期待的食客有了不舒适的就餐体验、看到一个个触目惊心的后厨猫腻，又怎么可能再心向往之？难道经营者还不明白，吸睛的噱头和情调或许能帮助餐饮企业迅速蹿红，但这份“红”的保鲜期是多久，还得凭舌尖上的安全和品质。

安全、美味的食品，才能源源不断地引来食客流量；恪守规章的阳光后厨，才能真正照亮网红的招牌。通过营销手段在消费者心里“种草”，燃的不过是虚火；对菜品制作、食品安全负责，网红的餐饮形象才能真火。