北京：“菜篮子”中多数生活必需品价格下降

北京市发改委公布本市4月份菜肉蛋价格情况。据悉，本市百姓“菜篮子”中各类生活必需品价格以降为主。其中，蔬菜批发价格下降、鸡蛋批发价格涨幅趋稳、猪肉价格持续回落、粮油价格基本稳定。

与此同时，北京蔬菜、猪肉和鸡蛋在全国36个大中城市中排名分别为第33、34和27位，处于中下游价格水平，低于全国平均价格水平。

4月蔬菜价格呈季节性下降。据介绍，蔬菜价格受流通成本降低等因素影响，继续规律性回落，整体价格低于去年同期水平。25种蔬菜4月份批发、农贸、超市平均价格分别为每斤1.14元、2.79元和2.99元，持续下降，较上月分别降低了12.31%、10%、11.54%，比去年分别降低了6.56%、14.68%、13.08%。

猪肉价格持续回落，牛肉、羊肉价格温和上涨。4月份白条猪平均批发价格、精瘦肉农贸及超市价格分别为每斤13.34元、19.64元和23.66元，猪肉价格越来越便宜，环比降幅分别为15.14%、12.24%、9.14%，同比去年降了约三成。受玉米等饲料价格上涨因素带动，4月份鸡蛋价格呈持续上涨态势。（实习记者鹿杨）