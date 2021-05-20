斩断“减肥神药”背后的推手

据新华社近日报道，一些奥利司他类药品最近竟被人当作“减肥神药”在网络上大肆推销。

打开手机，时常能看到各类“神药”的广告。这些“神药”都具有两大特质。其一，神乎其神。如奥利司他，有人宣称它“排油减肥三天见效”，还有人喊出“不厌食不腹泻”“安全有效，无副作用不反弹”的口号，更有生产企业标榜自己为“中华老字号”。而奥利司他实际上是一种“抗肥胖药”，减的是脂肪“增量”而非“存量”，最多起到“不继续胖下去”的作用。这款用于肥胖或体重超重患者治疗的药，只能起到热量控制的辅助作用，并不能当作减肥的“灵丹妙药”盲目使用。而且，有关其副作用的投诉也很多。显然，神乎其神背后是虚假宣传。其二，风靡网络。这些“神药”背后的推手主要来自网络。一些短视频平台主播不负责任的吹嘘，对奥利司他的“神化”起到了推波助澜的作用。

由此可见，当务之急就是要斩断“神药”背后的推手。有关部门要强化对相关平台的监管，督促其担起责任，加强对平台发布内容的审查，不断压缩虚假宣传的生存空间。对于不尽责任的平台，要依法严惩，以儆效尤。而对于那些肆意进行虚假宣传的个人，也要依法进行处理。正如有专家建议的，平台和监管部门可以实行“黑名单”制度，将一些搞虚假宣传且屡教不改的主播拉入“黑名单”，以起到警示作用。

与此同时，还要大力提升公众健康素养，以破除社会上对所谓“神药”的迷信。一些人追捧“神药”，表面上看是因为“盲从”，往深里看，会发现远不止如此简单。“神药”迷信的背后，其实是健康素养的缺失——当面对与健康相关的问题时，不知道去哪里获取权威信息，而对网络上扑面而来的各类健康信息，也不知道如何加以甄别，进而做出正确的、更有利于自身健康的判断。对此，专业人士要承担起向公众科普健康知识的重任。短视频平台已经成为公众获取信息的主要渠道之一，专业人士也不妨在上面显显身手，让“真知识”战胜“假宣传”。（胡俊）