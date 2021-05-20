801.6万北京人拥有家庭医生

5月19日是世界家庭医生日。记者从市卫健委获悉，本市共有家庭医生4.03万人，签约总人数达801.6万人。

今年，本市试点推行医联体内二级医院医务人员通过对口支援、多点执业、购买服务等多种形式，在属地社区卫生服务机构组织下开展签约服务；并鼓励医联体内非公医疗机构符合条件的医务人员参与家庭医生签约服务。

市卫健委表示，提高家庭医生签约服务质量与规模是今年全市基层卫生健康工作的要点，鼓励5G、大数据、人工智能等现代信息技术在基层卫生领域的积极应用，加大信息化对家庭医生签约服务的支撑力度，推动实现电子化签约服务流程，使居民享受到更便捷的签约、续约服务。

“十三五”期间，本市将重点人群签约服务覆盖率和签约服务满意度列入市委“七有”“五性”监测评价体系。本市家庭医生签约服务工作逐步规范，签约服务内涵持续丰富，互联网+家庭医生签约服务稳步推进。目前，本市共有家庭医生4.03万人，家庭医生团队5170个，签约总人数801.6万人。（记者 孙乐琪）