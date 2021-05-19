是否选择无痛分娩？妇产医院专家这样说

人民网北京5月19日电 (记者乔业琼)近日，女性是否选择无痛分娩引发广泛讨论，并一度冲上微博热搜。什么是无痛分娩？无痛分娩有何好处？是否人人都需要无痛分娩？带着这些问题，人民网记者专访北京妇产医院围产医学部主任医师丁新。

“分娩疼痛也许是绝大多数女性一生经历过的最剧烈疼痛，医学上将疼痛分为10级，分娩疼痛能达到9.7级。”丁新说，无痛分娩又叫分娩镇痛，通过各种方法减轻分娩时的疼痛，能让女性更有尊严、更加得体地成为母亲，也让孕育新生命的体验更加美好。

伴随着时代进步、观念革新和医疗技术的迅速发展，麻醉技术的普及应用在减轻手术、分娩等带来的痛苦时，也愈加体现出医学的人文关怀。丁新表示，无痛分娩不会影响孩子智力，与产后腰痛更没有直接联系，不影响立即喂奶，现在已经有很多产妇在条件允许的情况下选择无痛分娩。

“但无痛分娩并非整个产程绝对不痛，因个体自身条件不同，无痛分娩的效果因人而异。如果产妇顺产时疼痛指数达到10级，大多数孕妇在实施无痛分娩后疼痛评分会降低到4分以下的可忍受的轻度疼痛，其中有少部分甚至可以达到0分（无痛感）。” 丁新补充说。

丁新表示，一般情况下，无痛分娩由有经验的麻醉医师操作，会严格选择分娩镇痛适应症，孕妇出现神经性损伤的发生率极低，但这并不意味着无痛分娩适合所有产妇。经产科医生评估不能进行阴道分娩者、需要顺转剖宫产者，存在椎管内麻醉禁忌，如颅内高压、凝血功能异常、穿刺部位及全身性感染、腰椎疾病，以及影响穿刺操作的其它情况等，都不能进行无痛分娩，而要根据实际情况采取其它措施。

“而且，实施无痛分娩对各方面条件的要求都比较高，专业的麻醉医生、开放静脉输液、配备心电监护设备及相关的急救设备等都是必须的。一般情况下，产妇进入产房后，才有可能实施麻醉，在病房无法进行。而临产有规律宫缩一段时间，宫口开大，才能进入产房，所以进入产房前也无法进行分娩镇痛。”丁新表示。

丁新建议，孕妇在产前要进行专业分娩评估，必要时麻醉咨询。“我们提倡分娩镇痛。每位产妇的情况以及分娩过程不尽相同，最终是否能够实施分娩镇痛，建议在医生评估允许的情况下，充分尊重产妇本人的意见。”丁新说。