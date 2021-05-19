宿醉未醒手脚无力？原是中风前兆

37岁的陈先生某天早上起床后觉得左侧手脚无力，自以为是宿醉未醒没有重视。第二天再起来时就发现左侧肢体完全不能动了！送至医院诊断为“脑梗塞”。南方医科大学中西医结合医院的针推康复科周国平主任团队采用中西医结合康复卒中单元诊疗模式治疗，目前陈先生已能单独缓慢步行。

陈先生正值壮年，常常熬夜应酬、烟酒不断，从来没有想过，中风病竟然距离自己这么接近。一天早上，陈先生起床后觉得左侧手脚无力，自以为是宿醉未醒没有重视，但慢慢觉得肢体不太对劲，速至社区医院查颅脑CT未见明显出血，但测血压竟然 飙到200/120mmHg！医生开了点药，把血压降下来一点，陈先生肢体乏力的症状稍微缓解一些了。怀着侥幸心理的陈先生拒绝了住院，觉得回家休息一下就会恢复。可是第二天再起床时就发现左侧肢体完全不能动了，行走困难、讲话不清楚，胸闷、头晕胀痛、恶心呕吐、饮水呛咳、大小便失禁。

陈先生立刻叫救护车到当地医院就诊，颅脑MR提示“右侧放射冠梗塞急性期”，诊断为“脑梗塞”，住院后经对症处理，陈先生的病情趋向稳定。为了寻求中西医结合康复治疗，他从深圳来到了广州南方医科大学中西医结合医院的针推康复科。

“刚来广州时正好是发病一个月，左手仅仅可在床面稍平移，左下肢可稍抬离床面，言语欠清，偶尔喝水还会呛咳，精神比较疲倦，对于治疗也缺乏信心。”周国平介绍。

入院后，周国平立即组织中西医多学科会诊，并进行集体讨论予确定了治疗方案。周国平介绍，集体接诊是中风康复单元诊疗模式的最大特点，是以中医整体思维为指导，辨证论治，将针灸、推拿、康复、营养、心理等多学科技术和治疗手段纳入诊疗方案，最后形成极具中医特色的中西医结合诊疗方案，同时结合单元管理模式，将中风病所有的康复治疗方法与手段，有机地结合在一起。

随后，周国平主任团队针对陈先生的病情，采用了全经针刺、雷火灸、推拿、肢体训练、手功能训练、电子生物反馈疗法、经颅磁刺激的脑功能循环治疗、等速肌力训练、吞咽功能训练等治疗手法，经过一个疗程的康复后，目前陈先生能单独缓慢步行，正在进一步康复中。（记者周洁莹 通讯员黎健鹏、朱钦文、周靖婷、彭逢美）