夏季清热解毒 来碗鸡蛋南瓜花汤

南瓜花，是葫芦科植物南瓜的花，是既可观赏又可食用又可药用的花卉。每年的5月至7月，是南瓜花上市的季节，此时摘些南瓜花来清炒、炸、做汤都是个不错的选择，既保健又可强身健体。

广州医科大学附属中医医院王小英副主任中药师介绍，南瓜花富含南瓜多糖、维生素、氨基酸、β-胡萝卜素、锌、锰、铬等，可以说是整个南瓜植株的精华所在，味甘，性凉，具有清湿热、消肿毒之效。以下两道食方最适合眼下清湿热解毒。

拌南瓜花叶

做法：把南瓜花中间的花蕊摘掉，用小刀刮掉花托上的小绒毛，放在盐水里洗干净，然后将细嫩的花梗摘下，撕去表皮，摘成段，投入沸水锅中焯水至断生，捞起用冷开水透凉，沥干水分，加入陈醋、香葱花、香油拌匀即可。

功效：清湿热、消肿毒

鸡蛋南瓜花汤

做法：

1.把南瓜花中间的花蕊摘掉，用小刀刮掉花托上的小绒毛，放在盐水里洗干净待用。

2.煎2个荷包蛋，倒入清水煮开，放入南瓜花，煮15-20分钟，最后放少许盐或酱油调味即可。

功效：清湿热、解毒。（记者张青梅 通讯员梁译尹）