空腹抽血 禁食时间并非越长越好

在检验科，经常接到这样的咨询电话：“你好，我想抽血检查XX项目，请问需要空腹吗？”“我今天早上抽血前喝了牛奶，对检验结果会不会有影响啊？”“医生，我这个指标偏低，是不是因为我早上喝了太多水造成的？”……抽血、验大小便等是我们体检、手术等必做的项目，如何正确抽血、留取检验标本呢？记者特意采访了广州市红十字会医院检验科技师邓露露，她表示，患者的配合度越高，检验的过程越顺利，检验结果也能更加及时和准确。“就诊前读一读这篇文章，你将省去很多不必要的麻烦。”

抽血有些项目必须空腹

禁食时间并非越长越好

邓露露介绍，临床发现，大多数人对空腹抽血的概念和对检验项目的临床意义缺乏认识，导致留取的标本不合格，了解空腹抽血主要需要了解两方面：

首先，什么情况下需要空腹抽血？

邓露露介绍，严格空腹的项目主要包括：血糖、血脂、肝功能（主要是胆红素和转氨酶）、肾功能（主要是血尿素、尿酸和肌酐）、血液黏度检查。

非严格空腹项目：血常规、凝血功能、糖化血红蛋白、血沉、贫血相关指标、免疫学项目包括抗原抗体类检验、心肌标志物、肿瘤标志物还有核酸类检测都不需空腹采血。

需要注意的是，内分泌功能相关的多项指标容易受进食的影响，而且一些指标不仅要求空腹，可能更重要的是抽血的时机。所以，当患者需要接受此类项目的检验时，最好提前咨询医生或者检验科，以免耽误了时间。

其次，空腹的概念是什么？

所谓“空腹”是指禁食8小时以上，但并不是禁食时间越长越好，超过16小时的空腹也会对很多检验结果造成影响，所以最佳禁食时间为8~12小时。空腹可以喝水，但是牛奶、咖啡、酸奶和其他类型的饮料等是被禁止的，仅限单纯的白开水。肾功能正常的人，并不会因为饮水过多造成某项检验结果异常，所以患者在采血前不需刻意禁水。

自行留取检验标本

这些事项要注意

在门诊窗口工作的检验科同事都遇到过一些患者装着满满的尿液、大便送过来，常常让检验人员哭笑不得。标本留取的质量，严重关系到检验结果的准确性和可靠性，为了避免这类情况的发生，当患者自行留取体液标本时要注意以下事项：

1.尿常规标本的留取量通常半管（5ml左右）即可，最好不少于3毫升，为了避免阴道分泌物等的污染，最好留取中段尿，留取后的尿液在1小时内送检为宜。

2.24小时尿的留取需患者自行准备容积为2-4升的清洁、干燥、有盖容器，预先向容器中加入防腐剂（向检验科领取）。开始留取尿液的当日早晨应当固定一个时间点，比如七时或八时，患者先排空膀胱内的尿液，弃去清晨第一次尿液，然后从这个时间点开始计时留取尿液。患者将此后每一次所排的尿液全部都收集于这个大容器中，直至24小时以后即次日早晨的同一时间点。收集完毕后将所有尿液送至检验科。

3.粪便标本留取不用过多，5克左右即可，约一节手指大小，留取时最好同时挑取粪便表面和内部的成分，尤其是性状特殊的区域。患者居家自行留取时应该选择清洁、干燥、有盖的容器，标本中不得混入尿液，1小时内完成送检。

4.精液标本留取前需禁欲2-7天，用检验科指定的容器留取，送检时间不能超过30分钟，天气寒冷还需保温送检。

5.痰液的留取应该在漱口后进行，用力咳出气管深处的呼吸道分泌物，避免口腔和鼻咽部的口水、鼻涕等污染。（记者张青梅 通讯员孙冰倩）